Prediksi Skor Spanyol vs Ceko di Liga Nations UEFA: La Roja Pesta Gol

JawaPos.com — Timnas Spanyol diprediksi menang atas Republik Ceko pada matchday ketiga Grup 3 League A UEFA Nations League 2026/2027 di Estadio Municipal Carlos Tartiere, Minggu (4/10/2026) pukul 01.45 WIB.

La Roja datang dengan modal enam poin dari dua pertandingan. Sementara itu, Republik Ceko belum meraih poin setelah menelan dua kekalahan beruntun.

Spanyol membuka perjalanan di UEFA Nations League 2026/2027 dengan kemenangan 3-2 atas Inggris di Wembley pada 26 September. Tiga hari kemudian, skuad Luis de la Fuente kembali meraih hasil meyakinkan dengan mengalahkan Kroasia 4-1.

Spanyol Incar Kemenangan Ketiga Beruntun Spanyol kini memimpin Grup 3 League A dengan enam poin dari dua pertandingan dan memiliki momentum kuat untuk melanjutkan tren positif.

La Roja juga tercatat memenangkan sembilan pertandingan terakhir di semua kompetisi. Spanyol belum kalah dalam waktu normal sejak menghadapi Kolombia pada laga persahabatan Maret 2024.

Status Spanyol sebagai juara dunia dan Eropa membuat mereka datang dengan kepercayaan diri tinggi. La Roja juga pernah menjuarai UEFA Nations League 2022/2023 sebelum kalah dari Portugal melalui adu penalti pada final edisi 2024/2025.

Rekor pertemuan turut mendukung Spanyol menjelang duel di Estadio Municipal Carlos Tartiere. Dari tujuh pertemuan sebelumnya, Spanyol belum pernah kalah dari Republik Ceko dengan catatan lima kemenangan dan dua hasil imbang.

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Juni 2022 di UEFA Nations League. Spanyol berhasil mengamankan kemenangan 2-0. Sementara itu, pada pertemuan kandang edisi 2022/2023, Republik Ceko mampu menahan La Roja dengan skor 2-2.

Republik Ceko Tertekan Setelah Dua Kekalahan Republik Ceko datang ke pertandingan dengan situasi berbeda setelah gagal mendapatkan poin dari dua laga awal.