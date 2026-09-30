Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Rabu, 30 September 2026 | 14.40 WIB

Danny Mills Sarankan Sanksi Unik untuk 114 Pelanggaran Manchester City

Manchester City. (ig @mancity) - Image

Manchester City. (ig @mancity)

JawaPos.com - Danny Mills punya gagasan tak biasa terkait hukuman yang seharusnya diterima Manchester City setelah klub tersebut dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan pelanggaran aturan keuangan Premier League.

Mantan pemain City itu mengusulkan agar klub dikenai pengurangan 20 poin pada awal setiap musim selama sembilan tahun ke depan. Jika diterapkan, hukuman tersebut berarti City akan kehilangan total 180 poin.

Mills, yang menghabiskan lima tahun di Manchester City antara 2004 dan 2009, menjadi salah satu mantan pemain klub yang turut memberikan pandangan mengenai perkembangan kasus tersebut.

Pada Jumat (25 September), City dilaporkan dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 pelanggaran yang dituduhkan kepada mereka terkait aturan keuangan Premier League sepanjang periode 2009 hingga 2018.

City diperkirakan akan mengajukan banding terhadap putusan komisi independen tersebut. Sementara itu, perdebatan mengenai bentuk hukuman yang mungkin dijatuhkan terus berkembang.

Mills usulkan pengurangan 180 poin

Melansir Sportbible, dalam wawancara di talkSPORT Breakfast, Mills menilai hukuman seharusnya mempertimbangkan periode ketika pelanggaran tersebut diduga terjadi.

Menurutnya, daripada langsung menjatuhkan City ke kompetisi yang berada di bawah struktur Premier League, ada pendekatan lain yang bisa dipertimbangkan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Manchester City Hadapi Ancaman Sanksi Berat, Khaldoon Al Mubarak Tegaskan Akan Ajukan Banding - Image
Sepak Bola Dunia

Manchester City Hadapi Ancaman Sanksi Berat, Khaldoon Al Mubarak Tegaskan Akan Ajukan Banding

Minggu, 27 September 2026 | 14.49 WIB

Politisi Israel Bereaksi Keras terhadap Sanksi yang Menargetkan Permukiman di Wilayah Tepi Barat - Image
Internasional

Politisi Israel Bereaksi Keras terhadap Sanksi yang Menargetkan Permukiman di Wilayah Tepi Barat

Sabtu, 19 September 2026 | 02.56 WIB

Melanggar Penyaluran BBM Subsidi, Pertamina Sanksi 31 SPBU di Sumatera Barat - Image
Energi

Melanggar Penyaluran BBM Subsidi, Pertamina Sanksi 31 SPBU di Sumatera Barat

Sabtu, 5 September 2026 | 20.11 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

3

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

6

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

7

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

9

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

10

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di UEFA Nations League: Siapa Paling Kuat?

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore