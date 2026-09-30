Danny Mills Sarankan Sanksi Unik untuk 114 Pelanggaran Manchester City

Manchester City. (ig @mancity)
JawaPos.com - Danny Mills punya gagasan tak biasa terkait hukuman yang seharusnya diterima Manchester City setelah klub tersebut dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan pelanggaran aturan keuangan Premier League.
Mantan pemain City itu mengusulkan agar klub dikenai pengurangan 20 poin pada awal setiap musim selama sembilan tahun ke depan. Jika diterapkan, hukuman tersebut berarti City akan kehilangan total 180 poin.
Mills, yang menghabiskan lima tahun di Manchester City antara 2004 dan 2009, menjadi salah satu mantan pemain klub yang turut memberikan pandangan mengenai perkembangan kasus tersebut.
Pada Jumat (25 September), City dilaporkan dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 pelanggaran yang dituduhkan kepada mereka terkait aturan keuangan Premier League sepanjang periode 2009 hingga 2018.
City diperkirakan akan mengajukan banding terhadap putusan komisi independen tersebut. Sementara itu, perdebatan mengenai bentuk hukuman yang mungkin dijatuhkan terus berkembang.
Mills usulkan pengurangan 180 poin
Melansir Sportbible, dalam wawancara di talkSPORT Breakfast, Mills menilai hukuman seharusnya mempertimbangkan periode ketika pelanggaran tersebut diduga terjadi.
Menurutnya, daripada langsung menjatuhkan City ke kompetisi yang berada di bawah struktur Premier League, ada pendekatan lain yang bisa dipertimbangkan.
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