Politisi Israel Bereaksi Keras terhadap Sanksi yang Menargetkan Permukiman di Wilayah Tepi Barat

Politisi Israel bereaksi keras terhadap sanksi barat yang menargetkan permukiman di Wilayah tepi barat (Al-Jazeera)
JawaPos.com – Para politisi Israel merespons sanksi yang dijatuhkan Inggris, Prancis, Kanada, dan sejumlah negara lain terhadap permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki dengan kecaman keras.
Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Jum’at (18/9), Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menuduh Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menyebarkan “kebohongan yang keterlaluan” dan berupaya mencampuri pemilu melalui tekanan asing.
Sementara Presiden Israel Isaac Herzog menyebut langkah tersebut sebagai campur tangan terhadap pemilihan demokratis Israel.
Sanksi tersebut menjadi salah satu bentuk terbaru tekanan internasional terhadap kebijakan permukiman Israel, tetapi para analis menilai isu itu belum memberikan pengaruh besar terhadap pilihan pemilih menjelang pemilu Oktober.
Sejumlah analis mengatakan basis dukungan politik di Israel relatif terbagi kuat sehingga sanksi terkait permukiman tidak diperkirakan mendorong banyak pemilih berpindah kubu.
Michael Koplow dari Israeli Policy Forum menyebut faktor seperti rekam jejak pemerintahan dan pandangan pemilih terhadap Benjamin Netanyahu lebih berpengaruh, sedangkan sosiolog Yehouda Shenhav-Shahrabani mengatakan isu keamanan menjadi pertimbangan utama ketika warga menentukan pilihan.
Menurut para analis, tekanan dari luar negeri juga dapat dipahami melalui narasi politik yang telah berkembang di dalam Israel, sehingga tidak otomatis mengubah pandangan pemilih terhadap persoalan permukiman.
Sejumlah politisi Israel juga tidak menjadikan dukungan terhadap permukiman sebagai sasaran utama kritik, bahkan Yair Lapid justru mengecam kebijakan boikot dan sanksi terhadap Israel.
Peneliti opini publik Dahlia Scheindlin mengatakan belum terlihat dampak langsung sanksi tersebut terhadap jajak pendapat, sementara perhatian pemilih lebih banyak tertuju pada dinamika lain dalam siklus pemilu.
Dengan demikian, meskipun sanksi dari negara-negara Barat menambah tekanan internasional terhadap Israel terkait permukiman di Tepi Barat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion
Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras
Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022