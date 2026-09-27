Manchester City Hadapi Ancaman Sanksi Berat, Khaldoon Al Mubarak Tegaskan Akan Ajukan Banding

JawaPos.com - Manchester City tengah menghadapi salah satu periode paling serius dalam sejarah klub setelah dinyatakan bersalah atas mayoritas dari 115 dakwaan pelanggaran aturan finansial Premier League.

Keputusan tersebut diumumkan pada Jumat (25/9), setelah proses hukum yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Manchester City sebelumnya didakwa Premier League pada Februari 2023 setelah melalui investigasi selama empat tahun.

Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran aturan finansial, termasuk tuduhan mengenai pendapatan sponsor dari perusahaan yang memiliki hubungan dengan klub serta sejumlah pembayaran yang disebut tidak tercatat dalam pembukuan.

Meski keputusan tersebut menjadi pukulan bagi klub, Ketua Manchester City Khaldoon Al Mubarak tetap menunjukkan keyakinannya terhadap posisi klub.

Dalam surat kepada para suporter yang dipublikasikan melalui situs resmi Manchester City, Al Mubarak menegaskan bahwa proses hukum masih belum selesai.

Ia menyebut klub tetap memiliki keyakinan kuat untuk membuktikan bahwa Manchester City tidak bersalah.

Menurut Al Mubarak, masih banyak hal yang sebenarnya ingin disampaikan kepada para pendukung terkait kasus tersebut. Namun, kerahasiaan proses hukum membuat klub belum dapat membuka seluruh informasi kepada publik.

Manchester City juga disebut akan mengajukan banding atas keputusan tersebut. Hingga saat ini, sanksi terhadap klub belum diumumkan oleh Premier League.