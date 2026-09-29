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Risma Azzah Fatin
Rabu, 30 September 2026 | 04.23 WIB

Cody Gakpo Mundur dari Skuad Belanda Usai Alami Cedera Kaki dalam Laga Kontra Serbia

Cody Gakpo (Bein Sports) - Image

Cody Gakpo (Bein Sports)

JawaPos.com – Cody Gakpo mundur dari skuad Belanda setelah mengalami cedera pergelangan kaki dalam kemenangan 2-1 atas Serbia di Nations League.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (29/9), Penyerang Liverpool tersebut mengalami cedera setelah mendapat tekel keras dan harus meninggalkan lapangan ketika pertandingan baru berjalan 17 menit.

Setelah menjalani pemeriksaan lebih lanjut pada Senin, Gakpo dinyatakan tidak dapat memperkuat Belanda dalam dua pertandingan terakhir pada jeda internasional.

Gakpo kemudian kembali ke Liverpool untuk menjalani pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut di pusat latihan klub.

Liverpool belum mengungkapkan perkiraan waktu pemulihan pemain asal Belanda tersebut sehingga belum diketahui kapan ia dapat kembali bermain.

Cedera tersebut menjadi pukulan bagi Gakpo yang mengawali musim dengan catatan positif melalui dua gol dan empat assist di semua kompetisi.

Gakpo tercatat memiliki enam keterlibatan gol bersama Liverpool, lebih banyak dibandingkan pemain lain di klub tersebut pada awal musim ini.

Gakpo juga telah menciptakan 13 peluang untuk rekan-rekannya dan hanya berada di bawah Dominik Szoboszlai dalam catatan tersebut.

Liverpool dijadwalkan kembali bertanding menghadapi Manchester City pada 11 Oktober, tetapi kondisi Gakpo masih harus dipantau sebelum pertandingan tersebut.

Editor: Novia Tri Astuti
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