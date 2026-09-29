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Risma Azzah Fatin
Rabu, 30 September 2026 | 04.31 WIB

Martin Odegaard Kecam Tekel Bernardo Silva yang Dinilai Tidak Pantas dalam Pertandingan Sepak Bola

Martin Odegaard (Bein Sports) - Image

Martin Odegaard (Bein Sports)

JawaPos.com – Martin Odegaard menilai tekel terlambat Bernardo Silva saat Norwegia kalah 1-2 dari Portugal dalam Nations League tidak dapat diterima.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (29/9), Kapten Norwegia tersebut mengatakan Silva tetap menendangnya setelah bola dimainkan dan menyebut tindakan itu tidak pant as terjadi di lapangan sepak bola.

Odegaard mengaku kesakitan setelah insiden tersebut dan berharap kondisi pergelangan kakinya tidak menghalanginya tampil dalam pertandingan berikutnya.

Insiden terjadi ketika Odegaard berusaha membangun serangan Norwegia dari wilayah pertahanan mereka, sebelum Silva datang terlambat dan melakukan tekel terhadap gelandang Arsenal tersebut.

Odegaard kemudian mengungkapkan bahwa Silva tidak meminta maaf atas kejadian tersebut dan justru mengecilkan insiden dengan mengatakan bahwa hal itu merupakan bagian dari sepak bola.

Pelatih Norwegia Stale Solbakken menyebut tekel tersebut tidak perlu, sedangkan Leo Ostigard menilai Silva seharusnya menerima kartu merah berdasarkan tayangan ulang.

Odegaard terlihat mengalami kesakitan pada penghujung pertandingan ketika Norwegia berusaha mencari gol penyama kedudukan dan ia tidak mengambil tendangan sudut.

Pemain tersebut mengatakan pergelangan kakinya terbentur sehingga kondisi jangka pendeknya masih perlu diperhatikan menjelang pertandingan Norwegia berikutnya.

Editor: Novia Tri Astuti
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