Italia Tampil Agresif Kalahkan Turki 4-1 dalam Laga Perdana Roberto Mancini di UEFA Nations League

Italia tampil agresif dan kalahkan Turki dalam UEFA Nations League (Bein Sports)
JawaPos.com – Italia mengawali masa jabatan kedua Roberto Mancini dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Turki dalam lanjutan Nations League.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (29/9), Tiga gol yang dicetak Alessandro Bastoni, Davide Frattesi, dan Michael Kayode dalam 27 menit pertama membuat Italia unggul jauh sejak babak pertama.
Turki sempat memperkecil ketertinggalan melalui Baris Alper Yilmaz pada awal babak kedua, tetapi Francesco Pio Esposito kembali memperlebar keunggulan Italia pada menit ke-50.
Italia tampil agresif sejak awal pertandingan dan mampu memanfaatkan celah pertahanan Turki melalui serangan-serangan cepat.
Bastoni membuka keunggulan pada menit kesembilan, sebelum Frattesi menggandakan skor pada menit ke-22 setelah memanfaatkan bola pantul dari tendangan Kayode.
Dalam lima menit kemudian, Kayode mencetak gol pada laga debut internasionalnya setelah menerima umpan dari Francesco Pio Esposito dan membawa Italia unggul 3-0.
Turki mencoba bangkit setelah turun minum dan Yilmaz berhasil mencetak gol hanya 76 detik setelah babak kedua dimulai.
Namun, Italia kembali mencetak gol melalui sundulan Francesco Pio Esposito setelah tembakan Sandro Tonali membentur tiang gawang, sekaligus memastikan kemenangan 4-1 bagi Azzurri.
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