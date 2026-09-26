Jelang Lawan Spanyol, Pelatih Timnas Inggris Thomas Tuchel Keluhkan Jadwal Nations League

Thomas Tuchel kritik padatnya jadwal Nations League. (@england/Instagram)
JawaPos.com - Pelatih Timnas Inggris Thomas Tuchel keluhkan jadwal Nations League dan soroti masalah cedera yang membuat Cole Palmer kembali absen dari skuad The Three Lions.
Cole Palmer sebelumnya masuk dalam skuad Inggris untuk menghadapi empat pertandingan UEFA Nations League, termasuk laga melawan Spanyol pada Minggu (27/9).
Namun, pemain berusia 24 tahun itu tiba-tiba menarik diri dari tim bersama Declan Rice, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford, dan Tino Livramento.
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Tuchel mengatakan, absennya Palmer membuat kesempatan untuk menunjukkan kemampuan menjadi terlewat.
“Ini jelas merupakan kesempatan yang terlewat bagi Palmer. Ini kesempatan yang kembali terlewat," kata Tuchel dikutip dari ESPN.
"Dia terlalu sering kehilangan kesempatan dan saya tidak menyalahkannya untuk itu. Itu hanya fakta,” sambung Thomas Tuchel.
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“Dia terlalu sering melewatkan pemusatan latihan karena cedera. Saya hanya ingin mengandalkan apa yang saya saksikan secara langsung dan apa yang saya lihat dalam tim saya. Untuk itu, Anda harus berada di pemusatan latihan,” lanjut dia.
Palmer menghadapi sejumlah masalah kebugaran dalam beberapa waktu terakhir.
Dia bahkan sempat berseloroh pekan lalu bahwa dirinya seakan hanya punya satu kaki selama 10 bulan ketika menceritakan perjuangan menghadapi cedera pangkal paha.
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