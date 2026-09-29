Kemenangan Telak Italia atas Turki, Bastoni Ingin Tunjukkan Daya Saing Pemain Muda

JawaPos.com - Tim nasional Italia sukses mengalahkan timnas Turki di UEFA Nations League. Laga yang berakhir dengan skor 4-1 tersebut dimainkan di Ataturk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu, Selasa (29/9).

Alessandro Bastoni menyumbangkan satu gol pada kemenangan timnas Italia lawan Turki. Gol tersebut dicetaknya pada menit kesembilan.

Kemenangan melawan Turki diharapkan Alessandro Bastoni sebagai pembuktian dari kualitas pemain muda timnas Italia. Namun, ia berharap para pemain tidak terlalu cepat puas.

"Secara keseluruhan kami masih tim muda, kami memiliki kualitas dan kami ingin membuktikan apa yang bisa kami lakukan. Kita tidak boleh terlalu bersemangat sekarang, kita juga mengalami beberapa puncak tahun lalu dan kemudian melihat apa yang terjadi. Setidaknya bagus untuk merasa bahagia sesekali," kata Alessandro Bastoni yang dikutip laman resmi UEFA, Selasa (29/9).

Bagi timnas Italia, kemenangan perdana yang diraih membuat mereka bertengger di posisi ketiga klasemen sementara Grup A Nations League. Di laga selanjutnya, Azzurri akan menghadapi Prancis pada 3 Oktober.

Performa Alessandro Bastoni Roberto Mancini mengandalkan Alessandro Bastoni di lini belakang. Ia bermain selama 90 menit dan melakukan 75 sentuhan.