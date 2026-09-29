Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
Rabu, 30 September 2026 | 03.46 WIB

Kemenangan Telak Italia atas Turki, Bastoni Ingin Tunjukkan Daya Saing Pemain Muda

Alessandro Bastoni setelah cetak gol ke gawang Turki. (Alessandro Bastoni) - Image

Alessandro Bastoni setelah cetak gol ke gawang Turki. (Alessandro Bastoni)

JawaPos.com - Tim nasional Italia sukses mengalahkan timnas Turki di UEFA Nations League. Laga yang berakhir dengan skor 4-1 tersebut dimainkan di Ataturk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu, Selasa (29/9).

Alessandro Bastoni menyumbangkan satu gol pada kemenangan timnas Italia lawan Turki. Gol tersebut dicetaknya pada menit kesembilan.

Kemenangan melawan Turki diharapkan Alessandro Bastoni sebagai pembuktian dari kualitas pemain muda timnas Italia. Namun, ia berharap para pemain tidak terlalu cepat puas.

"Secara keseluruhan kami masih tim muda, kami memiliki kualitas dan kami ingin membuktikan apa yang bisa kami lakukan. Kita tidak boleh terlalu bersemangat sekarang, kita juga mengalami beberapa puncak tahun lalu dan kemudian melihat apa yang terjadi. Setidaknya bagus untuk merasa bahagia sesekali," kata Alessandro Bastoni yang dikutip laman resmi UEFA, Selasa (29/9).

Bagi timnas Italia, kemenangan perdana yang diraih membuat mereka bertengger di posisi ketiga klasemen sementara Grup A Nations League. Di laga selanjutnya, Azzurri akan menghadapi Prancis pada 3 Oktober.

Performa Alessandro Bastoni

Roberto Mancini mengandalkan Alessandro Bastoni di lini belakang. Ia bermain selama 90 menit dan melakukan 75 sentuhan.

Secara statistik permainan, Bastoni bermain tangguh di sebagai bek tengah. Melansir Fotmob, bek berusia 27 tahun itu melakukan dua sapuan.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Unik! Dua Bersaudara Esposito Tampil sebagai Starter Italia, Terakhir Terjadi 111 Tahun Lalu - Image
Sepak Bola Dunia

Unik! Dua Bersaudara Esposito Tampil sebagai Starter Italia, Terakhir Terjadi 111 Tahun Lalu

Selasa, 29 September 2026 | 20.56 WIB

Timnas Italia Mengamuk, Bantai Turki 4-1 - Image
Sepak Bola Dunia

Timnas Italia Mengamuk, Bantai Turki 4-1

Selasa, 29 September 2026 | 18.41 WIB

Prediksi Susunan Pemain Turki vs Italia di UEFA Nations League: Sandro Tonali Tegaskan Kesiapan - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Susunan Pemain Turki vs Italia di UEFA Nations League: Sandro Tonali Tegaskan Kesiapan

Selasa, 29 September 2026 | 00.05 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

4

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

5

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

6

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

7

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

8

Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore