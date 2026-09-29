Kemenangan Telak Italia atas Turki, Bastoni Ingin Tunjukkan Daya Saing Pemain Muda

Alessandro Bastoni setelah cetak gol ke gawang Turki. (Alessandro Bastoni)
JawaPos.com - Tim nasional Italia sukses mengalahkan timnas Turki di UEFA Nations League. Laga yang berakhir dengan skor 4-1 tersebut dimainkan di Ataturk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu, Selasa (29/9).
Alessandro Bastoni menyumbangkan satu gol pada kemenangan timnas Italia lawan Turki. Gol tersebut dicetaknya pada menit kesembilan.
Kemenangan melawan Turki diharapkan Alessandro Bastoni sebagai pembuktian dari kualitas pemain muda timnas Italia. Namun, ia berharap para pemain tidak terlalu cepat puas.
Baca Juga:Unik! Dua Bersaudara Esposito Tampil sebagai Starter Italia, Terakhir Terjadi 111 Tahun Lalu
"Secara keseluruhan kami masih tim muda, kami memiliki kualitas dan kami ingin membuktikan apa yang bisa kami lakukan. Kita tidak boleh terlalu bersemangat sekarang, kita juga mengalami beberapa puncak tahun lalu dan kemudian melihat apa yang terjadi. Setidaknya bagus untuk merasa bahagia sesekali," kata Alessandro Bastoni yang dikutip laman resmi UEFA, Selasa (29/9).
Bagi timnas Italia, kemenangan perdana yang diraih membuat mereka bertengger di posisi ketiga klasemen sementara Grup A Nations League. Di laga selanjutnya, Azzurri akan menghadapi Prancis pada 3 Oktober.
Roberto Mancini mengandalkan Alessandro Bastoni di lini belakang. Ia bermain selama 90 menit dan melakukan 75 sentuhan.
Baca Juga:Timnas Italia Mengamuk, Bantai Turki 4-1
Secara statistik permainan, Bastoni bermain tangguh di sebagai bek tengah. Melansir Fotmob, bek berusia 27 tahun itu melakukan dua sapuan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022