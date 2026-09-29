Timnas Italia Mengamuk, Bantai Turki 4-1

JawaPos.com - Timnas Italia membungkam tim tuan rumah, Turki dengan skor 4-1 dalam matchday kedua UEFA Nations League A Grup 1 2026/27 di Ataturk Stadium pada Selasa WIB.

Empat gol Italia dicetak Alessandro Bastoni, Davide Frattesi, Michael Kayode, dan Francesco Pio Esposito. Sementara itu, Turki hanya mampu membalas melalui Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47.

Hasil tersebut membawa Italia naik ke posisi ketiga klasemen Grup 1 dengan koleksi tiga poin. Turki masih berada di dasar klasemen tanpa raihan poin, demikian laman resmi UEFA.

Pada pertandingan berikutnya, Turki akan bertandang ke markas Belgia. Sementara itu, Italia dijadwalkan menghadapi Prancis.

Italia langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Peluang pertama Gli Azzurri hadir melalui Esposito yang menerima umpan Davide Frattesi. Namun, tembakannya masih mampu ditepis kiper Turki, Altay Bayindir.

Tekanan Italia akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-9. Berawal dari situasi sepak pojok, terjadi kemelut di kotak penalti Turki. Alessandro Bastoni memanfaatkan bola liar dan melepaskan tembakan untuk membawa Italia unggul 1-0.

Turki berusaha merespons, tetapi Italia kembali mencetak gol pada menit ke-22. Tembakan Michael Kayode yang ditepis Bayindir menghasilkan bola rebound. Frattesi bergerak cepat untuk menyambar bola dan menggandakan keunggulan Italia.

Lima menit kemudian, Italia semakin menjauh. Kayode mencatatkan namanya di papan skor setelah menyelesaikan umpan matang dari Esposito.



Turki sempat memiliki peluang untuk memperkecil ketertinggalan melalui skema tendangan bebas Arda Guler. Bola diarahkan kepada Baris Alper Yilmaz, tetapi kontrol yang kurang sempurna membuat peluang tersebut terbuang.

Italia menutup babak pertama dengan keunggulan 3-0.

Turki tampil lebih terbuka setelah turun minum. Upaya mereka membuahkan hasil pada menit ke-47 ketika Baris Alper Yilmaz dapat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-3. Gol tersebut bermula dari umpan silang mendatar Oguz Aydin yang diselesaikan Yilmaz dengan baik.