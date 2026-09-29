Unik! Dua Bersaudara Esposito Tampil sebagai Starter Italia, Terakhir Terjadi 111 Tahun Lalu

JawaPos.com - Italia menang besar atas Turki dalam pertandingan kedua Nations League pada Selasa (29/9).

Laga itu turut mencatatkan sejarah baru setelah dua bersaudara Pio Esposito dan Sebastiano Esposito tampil sebagai starter.

Momen itu menjadi kali pertama dalam lebih dari satu abad, dua saudara kandung berada di starting XI Italia dalam pertandingan yang sama.

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Sebastiano Esposito juga menjalani debutnya bersama tim senior Italia pada pertandingan itu dan beberapa kali memiliki peluang untuk mencetak gol.

Sementara itu, adik Sebastiano, Pio Esposito yang berusia 21 tahun sudah memiliki 10 caps bersama Italia.

Pio turut menyumbangkan satu gol dalam kemenangan telak 4-1 atas Turki.

“Saya masih mengingat dengan baik penampilan pertama saya bersama tim senior Italia karena itu baru terjadi tahun lalu. Jadi, saya berusaha untuk tidak menambah tekanan di pundaknya," ungkap Pio.

"Saya berharap dia menikmatinya semaksimal mungkin. Sungguh luar biasa bisa berbagi pengalaman ini dengannya dan saya berharap kami bisa melakukannya lebih banyak lagi,” kata Pio.