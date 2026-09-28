Prediksi Susunan Pemain Turki vs Italia di UEFA Nations League: Sandro Tonali Tegaskan Kesiapan

JawaPos.com - Tim nasional Italia akan menghadapi tuan rumah timnas Turki di UEFA Nations League. Laga tersebut dimainkan di Timsah Arena, Selasa (29/9) pukul 01. 45 WIB.

Menjelang laga melawan Turki, Sandro Tonali mengaku fisiknya sudah sangat baik dan siap bermain. Ia juga tidak masalah berperan sebagai apapun di lini tengah timnas Italia.

"Secara fisik, saya 100% fit sekarang dan saya telah mengatasi masalah yang saya alami. Saya siap untuk melakukan bagian saya. Tidak masalah peran apa yang saya mainkan di lini tengah, terutama karena peran tersebut dapat berubah tergantung pada pertandingan. Terkadang satu peran lebih baik, terkadang peran lain," kata Sandro Tonali yang dikutip UEFA, Senin (28/9).

Di sisi lain, Roberto Mancini ingin tim asuhanya tetap tenang meski sempat kalah melawan Belgia di laga perdana. Ia berharap permainan apik di babak kedua saat lawan Belgia terus dipertahankan ketika menghadapi Turki.

"Saya pikir kita perlu tetap tenang sekarang. Kami bermain melawan tim papan atas di Belgia, dan mereka benar-benar menyulitkan kami, tetapi kami merespons dengan baik di babak kedua dan bahkan bisa menyamakan kedudukan sebelum mereka menggandakan keunggulan. Sekarang kami memikirkan pertandingan kedua," pungkas Roberto Mancini.

Prediksi Susunan Pemain Turki vs Italia Timnas Turki diprediksi akan tetap memainkan pemain andalannya. Melansir Sports Mole, Arda Guler akan tetap menjadi otak serangan tim asuhan Vincenzo Motella.

Sementara timnas Italia juga diprediksi memainkan pemain bintangnya. Sebut saja seperti Gianluigi Donnarumma, Riccardo Calafiori, dan mengandalkan ketangguhan Sandro Tonali di lini tengah.

Turki: Bayindir; Celik, Demiral, Bardakci; Aydin, Ozcan, Yuksek, Kadioglu; Guler, Akturkoglu; Yilmaz