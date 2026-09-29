Xavi Hernández Evaluasi Diri Sendiri dan Minta Timnas Belanda Bermain secara Ofensif

JawaPos.com – Xavi Hernández mengkritik diri sendiri usai menyelesaikan pekan pertamanya sebagai pelatih tim nasional Belanda.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (29/9), meskipun Belanda mencatat hasil positif dengan bermain imbang 1-1 melawan Jerman dan menang 2-1 atas Serbia, Xavi menilai kualitas permainan tim masih perlu ditingkatkan.

Xavi menyoroti penampilan Belanda ketika berada di bawah tekanan pada babak pertama serta kualitas permainan menyerang yang belum sesuai harapannya.

Xavi mengaku puas dengan hasil yang diraih, tetapi tetap menuntut peningkatan kualitas permainan dari dirinya dan para pemain.

Menurut Xavi, Belanda perlu tampil lebih ofensif dan membuat para pemain merasa nyaman ketika menjalankan strategi di lapangan.

Di tengah evaluasinya, Xavi juga memberikan apresiasi kepada Mexx Meerdink yang mencetak dua gol saat menghadapi Serbia dan berperan penting dalam kemenangan Belanda.

Xavi kini bersiap menghadapi pertandingan berikutnya melawan Yunani dan Serbia di Eindhoven dalam ajang Nations League.

Pelatih asal Catalunya tersebut ingin memanfaatkan pertandingan itu untuk meningkatkan kualitas permainan ofensif sekaligus membangun gaya bermain yang lebih sesuai dengan rencananya.