Belanda Menang atas Serbia, Xavi Hernandez Soroti Pressing dan Puji Meerdink

JawaPos.com - Belanda meraih kemenangan pertama di Grup A2 UEFA Nations League 2026/2027 setelah mengalahkan Serbia 2-1 di Stadion Rajko Mitic, Belgrade, Minggu (27/9).

Laga tersebut menjadi pertandingan kedua Mexx Meerdink bersama Timnas Belanda. Penyerang berusia 23 tahun itu dipercaya tampil sebagai starter untuk pertama kalinya setelah menjalani debut saat menghadapi Jerman pada pertandingan sebelumnya.

Meerdink langsung membayar kepercayaan tersebut. Ia membuka keunggulan Belanda melalui tendangan penalti pada menit ke-30.

Serbia kemudian meningkatkan tekanan dan berhasil menyamakan kedudukan melalui Luka Jovic pada babak kedua. Namun, Belanda kembali unggul pada menit ke-69.

Meerdink mencetak gol keduanya setelah menerima umpan Ruben van Bommel. Belanda kemudian mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir.

Hasil tersebut tidak hanya menjadi kemenangan pertama Belanda di Grup A2, tetapi juga kemenangan perdana Xavi Hernandez sejak ditunjuk sebagai pelatih tim nasional.

Xavi Minta Belanda Perbaiki Pressing Meski puas dengan hasil akhir, Xavi menilai Belanda masih memiliki sejumlah aspek yang perlu diperbaiki. Salah satunya adalah cara tim melakukan pressing dan menjaga garis pertahanan.

“Kami bisa melakukan lebih baik dalam high press, mid-block, dan garis pertahanan, tetapi kami pantas menang,” kata Xavi Hernandez dikutip dari UEFA.

Pelatih asal Spanyol tersebut juga mengakui Belanda sempat mengalami kesulitan menghadapi kualitas individu sejumlah pemain Serbia. Menurutnya, perubahan pemain yang dilakukan Serbia turut memengaruhi jalannya pertandingan.