Xavi Hernandez Bawa Keajaiban Baru Bersama Belanda

Xavi Hernandez puas dengan era barunya bersama Belanda. (Instagram/@onsoranje)
JawaPos.com - Pelatih tim nasional Belanda Xavi Hernandez mengaku puas dengan pekan pertamanya sebagai pelatih. Namun, Xavi meminta skuad Oranje meningkatkan intensitas permainan menyerang menjelang dua pertandingan berikutnya di UEFA Nations League.
Xavi memulai masa kepelatihannya dengan hasil imbang 1-1 melawan Jerman di Amsterdam pada Jumat (25/9). Belanda sempat tertinggal sebelum berhasil menyamakan kedudukan pada tambahan waktu.
Tiga hari kemudian, Belanda meraih kemenangan pertama bersama Xavi setelah mengalahkan Serbia dengan skor 2-1 di Stadion Rajko Mitic, Beograd. Dua gol Belanda dicetak Mexx Meerdink yang menjalani debut sebagai starter setelah sebelumnya tampil sebagai pemain pengganti ketika menghadapi Jerman.
Meski mengamankan tiga poin, Xavi menilai permainan Belanda masih harus diperbaiki. “Yang terpenting selalu mendapatkan tiga poin. Saya senang kami berhasil melakukannya. Namun, kami memang harus bermain lebih baik karena, terutama pada babak pertama, kami tidak melakukan pressing dengan baik. Meskipun demikian, saya sangat puas setelah satu pekan bekerja,” ujar Xavi dikutip dari Reuters.
Xavi secara khusus memberikan pujian kepada Meerdink. Penyerang AZ Alkmaar itu dinilai mampu menjalankan tugas sesuai dengan skema permainan yang diterapkan.
“Mexx adalah pekerja keras yang memahami bagaimana kami ingin bermain. Dia membantu tim bukan hanya dengan gol-golnya, meskipun gol-gol tersebut tentu sangat membantu. Kerja yang dia lakukan untuk tim sangat luar biasa,” kata Xavi.
Setelah kemenangan atas Serbia, Belanda masih memiliki dua pertandingan Nations League dalam rangkaian jadwal berikutnya. Mereka akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada Jumat (2/10), sebelum kembali bertemu Serbia pada 5 Oktober di Eindhoven.
Xavi menegaskan ada sejumlah aspek yang harus diperbaiki sebelum kedua pertandingan tersebut. Salah satunya adalah kemampuan pemain dalam menyerang ruang ketika menguasai bola.
“Sebagai contoh, ada banyak momen ketika kami perlu menyerang ruang, tetapi kami tidak melakukannya. Itu sesuatu yang perlu kami tingkatkan. Selain itu, kami juga perlu membuat lapangan lebih lebar dan mengalirkan bola dengan lebih cepat,” tutur Xavi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang
Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022