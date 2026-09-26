Cody Gakpo Komentari Debut Xavi Hernandez Jadi Pelatih Timnas Belanda

Cody Gakpo dan Xavi Hernandez saat kaga imbang timnas Belanda lawan Jerman. (Dok. UEFA)
JawaPos.com - Tim nasional Belanda ditahan imbang Jerman di Grup 2 UEFA Nations League. Laga yang berakhir dengan skor 1-1 tersebut dimainkan di Johan Cruijff Arena, Jumat (25/9).
Cody Gakpo menyelamatkan timnas Belanda dari kekalahan. Ia mencetak gol pada menit ke-90+2 dan memuji determinasi dan umpan dari pemain muda Ruben van Bommel.
"Ruben [van Bommel] merebut bola dengan sangat baik di pinggir lapangan dan melakukan lari yang bagus. Saya berlari ke tiang belakang dengan harapan dia melihat saya, dan dia melihatnya. Itu adalah umpan yang fantastis, dan selanjutnya terserah saya untuk menjaga bola tetap rendah," kata Cody Gakpo yang dikutip dari laman UEFA, Jumat (25/9).
Penyerang Liverpool tersebut menilai permainan timnas Belanda sangat baik, terutama di babak kedua. Gakpo merasa hasil imbang sangat mengecewakan karena sebenarnya timnya mengincar kemenangan.
"Permainan kami memang bagus, tetapi di babak kedua kami terus menekan dan menciptakan peluang bagus. Tentu saja, kami ingin menang, jadi dalam hal itu [hasil imbang] agak mengecewakan," ujar penyerang 27 tahun itu.
Laga melawan Jerman juga menjadi debut Xavi Hernandez sebagai pelatih timnas Belanda. Sebagai pemain, Gakpo melihat pelatihnya itu membawa energi baru.
"Ketika Anda memiliki pelatih baru, semua orang ingin memulai dari awal. Dia membawa banyak semangat, intensitas, dan energi. Sekarang terserah kita untuk menunjukkannya di lapangan," pungkas Cody Gakpo.
Cody Gakpo menjadi starter dan bermain selama 90 menit. Ia melakukan 38 sentuhan dan mencetak satu gol.
Secara statistik permainan, Gakpo bermain tajam di lini depan. Melansir Fotmob, mantan pemain PSV tersebut melepaskan dua tendangan yang salah satunya menjadi gol.
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