Sandro Tonali Optimistis Terhadap Spurs Meski Belum Pernah Menang dalam 5 Laga Premier League

JawaPos.com – Sandro Tonali tetap optimistis terhadap Tottenham Hotspur meskipun klub tersebut belum meraih kemenangan dalam lima pertandingan awal Liga Premier musim ini.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (29/9), Spurs baru mengoleksi dua poin dan berada di dasar klasemen setelah gagal mencetak gol dalam empat pertandingan, sekaligus mencatatkan awal musim terburuk mereka setelah lima laga.

Namun, Tonali menilai kondisi tersebut masih dapat berubah dalam waktu singkat dan meminta tim tetap mempertahankan sikap positif.

Tonali menilai permainan Tottenham sebenarnya menunjukkan sejumlah perkembangan meskipun hasil pertandingan belum sesuai harapan.

Gelandang yang bergabung dari Newcastle United dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai EUR 100 juta atau sekitar Rp2,25 triliun tersebut mengatakan tim masih mampu menciptakan peluang dan menikmati permainan.

Tonali beranggapan masalah utama Tottenham terletak pada kegagalan mencetak gol karena hasil pertandingan dalam sepak bola sangat dipengaruhi kemampuan memanfaatkan peluang.

Tottenham memang menghadapi tekanan setelah hanya mengumpulkan dua poin dengan selisih gol minus enam dari lima pertandingan, ditambah tersingkir dari Piala EFL.