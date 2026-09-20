Mikel Arteta Menolak Disebut Ferguson Baru Usai Berani Kritik Keputusan Wasit

JawaPos.com – Mikel Arteta kembali mempertanyakan keputusan wasit setelah Arsenal meraih kemenangan atas Sunderland dalam pertandingan Liga Premier.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (19/9), Arteta menilai pemberian penalti kepada Ezri Konsa setelah insiden yang melibatkan Dan Ballard merupakan keputusan yang tidak dapat diterima.

Arteta berpendapat bahwa kontak dalam insiden tersebut justru dimulai oleh pemain Sunderland sehingga keputusan wasit dinilai merugikan Arsenal.

Sikap Arteta tersebut mendapat perhatian setelah Jamie Carragher membandingkannya dengan Sir Alex Ferguson yang dikenal kerap memberikan tekanan kepada wasit selama menangani Manchester United.

Namun, Arteta menolak perbandingan tersebut dan menegaskan bahwa dirinya hanya berusaha menyampaikan pendapat serta membela kepentingan Arsenal.

Arteta juga mengakui bahwa dirinya dapat melakukan kesalahan, tetapi berkomitmen menyampaikan pandangan mengenai keputusan wasit secara adil.

Arteta menilai manajer, pemain, wasit, dan badan pengatur memiliki tanggung jawab bersama untuk meningkatkan kualitas sepak bola Inggris.