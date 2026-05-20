Arsenal Resmi Juara Inggris Premier League Musim 2025/26 Usai Penantian 22 Tahun

JawaPos.com – Arsenal resmi meraih gelar Liga Premier untuk pertama kalinya dalam 22 tahun setelah Manchester City bermain imbang 1-1 melawan Bournemouth.

Dilansir dari laman The Athletic pada Rabu (20/5), Hasil tersebut memastikan Arsenal tidak lagi dapat dikejar di puncak klasemen meskipun kompetisi masih menyisakan satu pertandingan. Kepastian juara hadir setelah Manchester City gagal meraih poin penuh dalam laga tandang penting tersebut.

Sebelumnya, Arsenal memperbesar peluang meraih gelar setelah menang tipis 1-0 atas Burnley pada Senin, 18 Mei.

Kemenangan tersebut membawa tim asuhan Mikel Arteta mengoleksi 82 poin di klasemen sementara. Sementara itu, hasil imbang Manchester City membuat jumlah poin maksimal yang dapat mereka raih hanya mencapai 81 angka.

Arsenal menunjukkan konsistensi sepanjang musim dengan memimpin klasemen Liga Premier sejak Oktober, kecuali beberapa hari pada April setelah kalah dari Manchester City.

Klub asal London tersebut mencatatkan 25 kemenangan, tujuh hasil imbang, dan lima kekalahan dari total 37 pertandingan liga. Performa stabil itu menjadi faktor penting yang membawa Arsenal kembali ke puncak sepak bola Inggris.

Persaingan gelar sempat berlangsung ketat ketika Manchester City memangkas selisih poin usai kemenangan atas Arsenal di Stadion Etihad. Namun, Arsenal berhasil bangkit dengan memenangkan empat pertandingan liga berikutnya tanpa kebobolan satu gol pun.

Di sisi lain, hasil imbang Manchester City melawan Everton menjadi pukulan besar terhadap peluang mereka mempertahankan persaingan gelar.