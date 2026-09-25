Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg di Liga Nations UEFA: Lavovete Menang Tipis di Hristo Botev

Bulgaria menghadapi Luksemburg pada laga pembuka Liga Nations UEFA 2026/2027 di Stadion Hristo Botev, Plovdiv. (Bulgaria)
JawaPos.com — Bulgaria menjamu Luksemburg pada laga pembuka Liga Nations UEFA 2026/2027 di Stadion Hristo Botev, Plovdiv, Sabtu (26/9/2026) pukul 23.00 WIB, dalam pertandingan Grup 4 League C yang diprediksi berlangsung ketat dengan skor akhir 1-0 untuk tuan rumah.
Kedua tim sama-sama punya persoalan produktivitas sehingga duel ini berpotensi ditentukan satu gol. Pertandingan Bulgaria vs Luksemburg menjadi laga pertama dari empat pertandingan yang harus dimainkan kedua negara dalam dua pekan ke depan.
Grup 4 League C juga dihuni Estonia dan Islandia, sehingga hasil laga pembuka di Plovdiv bakal menjadi modal penting dalam persaingan menuju posisi teratas grup.
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Bulgaria datang dengan catatan yang belum meyakinkan setelah melewati rangkaian pertandingan sulit dalam beberapa ajang terakhir.
Tim asuhan Aleksandar Dimitrov tersebut sebelumnya harus menerima kenyataan bertahan di League C setelah kalah 2-1 dalam dua leg playoff melawan Republik Irlandia.
Bulgaria sebenarnya sempat berada dalam posisi unggul hingga 30 menit terakhir pertandingan di Dublin.
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Namun, keunggulan tersebut gagal dipertahankan dan kekalahan kandang maupun tandang membuat mereka kembali menjalani kompetisi di kasta ketiga Liga Nations UEFA.
Performa Bulgaria di kualifikasi Piala Dunia juga menjadi perhatian tersendiri.
Mereka finis di posisi terbawah Grup E setelah kebobolan dengan rata-rata tiga gol per pertandingan dan hanya meraih kemenangan atas Georgia pada laga terakhir setelah sebelumnya menelan enam kekalahan beruntun.
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