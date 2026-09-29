Dana Besar UEFA Buat Klub Nations League, RB Leipzig Penerima Utama

UEFA bayar kompensasi Rp 641 miliar kepada klub peserta Nations League. (Instagram/@herrelandslaget)
JawaPos.com - UEFA akan membagikan dana sebesar EUR 31,5 juta (sekitar Rp 641 miliar) kepada klub-klub yang melepas pemain mereka untuk memperkuat tim nasional pada UEFA Nations League musim ini.
Pembayaran itu menjadi yang pertama dalam siklus UEFA Club Benefits Programme, sebuah program yang merupakan bagian dari memorandum of understanding (MoU) antara UEFA dan European Football Clubs (EFC).
Organisasi itu mewakili lebih dari 800 klub sepak bola di seluruh Eropa.
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UEFA menyampaikan pembayaran kompensasi itu pada Selasa (29/9). Dana diberikan kepada klub sebagai bentuk manfaat atas kontribusi mereka dalam menyediakan pemain untuk pertandingan internasional Nations League.
“Pembayaran ini merupakan bagian dari EUR 104 juta (sekitar Rp 2,1 triliun) yang dialokasikan kepada klub yang melepas pemain untuk UEFA Nations League 2024/2025 dan 2026/2027 serta kompetisi kualifikasi UEFA Euro 2028,” tulis pernyataan UEFA dikutip dari Reuters.
Program itu mencakup 611 klub yang berasal dari seluruh asosiasi anggota UEFA. Menariknya, penerima manfaat tidak hanya berasal dari klub-klub profesional papan atas, tetapi juga mencakup sejumlah klub amatir.
RB Leipzig menjadi klub yang menerima kompensasi terbesar dalam pembayaran kali ini. Klub asal Jerman itu mendapatkan sekitar EUR 353 ribu (sekitar Rp 7,1 miliar) setelah melepas 16 pemain untuk memperkuat tim nasional masing-masing selama periode yang telah ditentukan.
Skema itu menjadi bagian dari kesepakatan UEFA dengan EFC untuk memberikan manfaat finansial kepada klub yang berkontribusi terhadap penyelenggaraan kompetisi tim nasional.
Besaran kompensasi diberikan berdasarkan pemain yang dilepas klub untuk mengikuti pertandingan yang termasuk dalam program.
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