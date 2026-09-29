Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Aprillia JP
Rabu, 30 September 2026 | 03.02 WIB

Dana Besar UEFA Buat Klub Nations League, RB Leipzig Penerima Utama

UEFA bayar kompensasi Rp 641 miliar kepada klub peserta Nations League. (Instagram/@herrelandslaget) - Image

UEFA bayar kompensasi Rp 641 miliar kepada klub peserta Nations League. (Instagram/@herrelandslaget)

JawaPos.com - UEFA akan membagikan dana sebesar EUR 31,5 juta (sekitar Rp 641 miliar) kepada klub-klub yang melepas pemain mereka untuk memperkuat tim nasional pada UEFA Nations League musim ini. 

Pembayaran itu menjadi yang pertama dalam siklus UEFA Club Benefits Programme, sebuah program yang merupakan bagian dari memorandum of understanding (MoU) antara UEFA dan European Football Clubs (EFC).

Organisasi itu mewakili lebih dari 800 klub sepak bola di seluruh Eropa.

UEFA menyampaikan pembayaran kompensasi itu pada Selasa (29/9). Dana diberikan kepada klub sebagai bentuk manfaat atas kontribusi mereka dalam menyediakan pemain untuk pertandingan internasional Nations League. 

“Pembayaran ini merupakan bagian dari EUR 104 juta (sekitar Rp 2,1 triliun) yang dialokasikan kepada klub yang melepas pemain untuk UEFA Nations League 2024/2025 dan 2026/2027 serta kompetisi kualifikasi UEFA Euro 2028,” tulis pernyataan UEFA dikutip dari Reuters.

Program itu mencakup 611 klub yang berasal dari seluruh asosiasi anggota UEFA. Menariknya, penerima manfaat tidak hanya berasal dari klub-klub profesional papan atas, tetapi juga mencakup sejumlah klub amatir. 

RB Leipzig menjadi klub yang menerima kompensasi terbesar dalam pembayaran kali ini. Klub asal Jerman itu mendapatkan sekitar EUR 353 ribu (sekitar Rp 7,1 miliar) setelah melepas 16 pemain untuk memperkuat tim nasional masing-masing selama periode yang telah ditentukan.

Skema itu menjadi bagian dari kesepakatan UEFA dengan EFC untuk memberikan manfaat finansial kepada klub yang berkontribusi terhadap penyelenggaraan kompetisi tim nasional.

Besaran kompensasi diberikan berdasarkan pemain yang dilepas klub untuk mengikuti pertandingan yang termasuk dalam program.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di UEFA Nations League: Duel Ketat, Siapa yang Menang? - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di UEFA Nations League: Duel Ketat, Siapa yang Menang?

Rabu, 30 September 2026 | 01.57 WIB

Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman

Rabu, 30 September 2026 | 01.25 WIB

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di UEFA Nations League: Misi Pocognoli Raih Kemenangan Perdana - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di UEFA Nations League: Misi Pocognoli Raih Kemenangan Perdana

Rabu, 30 September 2026 | 01.03 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

4

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

5

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

6

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

7

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

8

Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore