Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di UEFA Nations League: Duel Ketat, Siapa yang Menang?

JawaPos.com - Slovenia akan menjamu Makedonia Utara pada matchday UEFA Nations League, Rabu (30/9/2026) dini hari WIB.

Pertandingan yang berlangsung di Ljubljana tersebut menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk mendapatkan hasil positif setelah menjalani laga pembuka dengan hasil kurang memuaskan.

Laga Slovenia vs Makedonia Utara dijadwalkan dimulai pukul 01.45 WIB. Slovenia datang dengan modal hasil imbang tanpa gol saat menghadapi Skotlandia. Sementara itu, Makedonia Utara harus menerima kekalahan cukup telak 0-3 dari Swiss pada pertandingan sebelumnya.

Hasil tersebut membuat Makedonia Utara membutuhkan poin untuk memperbaiki posisi mereka di Liga B Grup 1.

Tim tamu juga sedang berusaha menghentikan catatan kurang baik setelah belum meraih kemenangan dalam delapan pertandingan terakhir.

Slovenia sendiri memang belum menunjukkan performa yang terlalu meyakinkan. Saat menghadapi Skotlandia, mereka kesulitan menciptakan peluang berbahaya dan harus puas mengakhiri pertandingan tanpa gol.

Namun, bermain di kandang sendiri bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi skuad asuhan Matjaz Kek.

Salah satu pemain yang kembali menjadi perhatian adalah Jan Oblak. Kiper Atletico Madrid tersebut tampil penting ketika Slovenia menghadapi Skotlandia.