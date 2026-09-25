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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 25 September 2026 | 15.55 WIB

Prediksi Skor San Marino vs Finlandia di Liga Nations UEFA: Huuhkajat Pesta Gol di Kandang Lawan

Finlandia diprediksi mampu mengalahkan San Marino dengan skor meyakinkan pada laga Liga Nations UEFA 2026/2027. (Timnas Finlandia) - Image

Finlandia diprediksi mampu mengalahkan San Marino dengan skor meyakinkan pada laga Liga Nations UEFA 2026/2027. (Timnas Finlandia)

JawaPos.com — San Marino menghadapi Finlandia pada matchday pembuka Liga Nations UEFA 2026/2027 di San Marino Stadium, Sabtu (26/9/2026) pukul 23.00 WIB.

La Serenissima diprediksi kesulitan membendung Huuhkajat yang datang sebagai favorit meski sedang mengalami tiga kekalahan beruntun.

San Marino Sulit Keluar dari Tren Negatif

San Marino datang dengan catatan buruk setelah hanya sekali terhindar dari kekalahan sejak 2024.

La Serenissima belum meraih kemenangan dalam 15 pertandingan terakhir sejak menaklukkan Liechtenstein 3-1 pada November 2024.

Kemenangan tersebut menjadi bagian dari kampanye bersejarah San Marino di Nations League 2024/25. Mereka meraih dua kemenangan kompetitif pertama dalam sejarah tim nasional sekaligus memastikan promosi ke League C.

Namun, tantangan kali ini jauh lebih berat. San Marino berada satu grup dengan Finlandia, Belarus, dan Albania sehingga peluang mereka meraih hasil positif akan kembali diuji sejak pertandingan pertama.

Pelatih Roberto Cevoli juga harus memikirkan cara menghindari kekalahan dengan margin besar.

Meski begitu, tidak adanya degradasi dari League C pada edisi 2026/2027 akibat perubahan format UEFA bisa membuat San Marino bermain lebih lepas.

Finlandia Juga Datang dengan Modal Kurang Meyakinkan

Finlandia memang menjadi favorit kuat dalam pertandingan ini, tetapi Huuhkajat tidak sedang berada dalam periode terbaik.

Editor: Banu Adikara
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