Prediksi Skor San Marino vs Finlandia: Debut League C Jadi Ujian Berat

San Marino memulai debut di League C setelah promosi dari League D. Namun, Finlandia datang dengan pengalaman lebih dan rekor pertemuan yang berpihak kepada mereka. (Dok. Timnas San Marino)
JawaPos.com - San Marino akan menghadapi Finlandia pada pertandingan pembuka Grup C1 UEFA Nations League 2026/2027 di San Marino Stadium, Serravalle, Sabtu (26/9/2026) pukul 23.00 WIB. Debut di League C langsung menjadi ujian berat bagi tuan rumah.
San Marino berhasil promosi setelah menjuarai Grup D1 pada edisi sebelumnya. Namun, setelah mencatat sejarah dengan dua kemenangan kompetitif pertamanya, mereka belum kembali meraih kemenangan dalam 15 pertandingan berikutnya.
San Marino meraih dua kemenangan tersebut pada UEFA Nations League 2024/2025. Salah satu yang paling penting terjadi ketika mereka mengalahkan Liechtenstein 3-1 pada November 2024 sekaligus memastikan promosi ke League C.
Setelah pencapaian tersebut, performa San Marino kembali menghadapi tantangan. Dalam empat pertandingan internasional terakhir, mereka hanya meraih satu hasil imbang dan menelan tiga kekalahan.
Kekalahan tersebut masing-masing didapat saat menghadapi Kepulauan Faroe, Bangladesh, dan Azerbaijan. Dalam tiga laga itu, San Marino kalah dengan skor 1-2.
Kondisi tersebut membuat pertandingan melawan Finlandia menjadi ujian penting bagi tim asuhan Roberto Cevoli. San Marino tetap memiliki sejumlah pemain berpengalaman seperti Nicola Nanni, Alessandro Golinucci, Marcello Mularoni, dan Dante Rossi.
Finlandia juga tidak datang dengan modal sempurna. The Eagle-Owls menelan kekalahan dalam tiga pertandingan terakhir, termasuk saat menghadapi Jerman dan Hungaria.
Mereka juga gagal meraih kemenangan ketika menghadapi Tanjung Verde setelah pertandingan harus ditentukan melalui adu penalti. Finlandia kini memiliki target untuk bangkit pada UEFA Nations League.
Finlandia terdegradasi dari League B pada edisi sebelumnya. Karena itu, kompetisi kali ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk kembali bersaing di level tersebut.
Persaingan Grup C1 juga melibatkan Albania dan Belarus. Setiap pertandingan akan menjadi penting bagi posisi akhir grup dan peluang promosi.
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