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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 29 September 2026 | 13.22 WIB

Prediksi Skor Finlandia vs Belarusia di Liga Nations UEFA: Huuhkajat Sikat Tim Tamu

Joel Pohjanpalo menjadi tumpuan Finlandia saat menjamu Belarusia pada Liga Nations UEFA 2026/2027. (Timnas Finlandia) - Image

Joel Pohjanpalo menjadi tumpuan Finlandia saat menjamu Belarusia pada Liga Nations UEFA 2026/2027. (Timnas Finlandia)

JawaPos.com - Finlandia akan menjamu Belarusia pada matchday kedua Grup 1 Liga Nations UEFA 2026/2027 di Helsingin olympiastadion, Selasa (29/9) pukul 23.00 WIB.

Finlandia datang dengan modal kemenangan telak 7-0 atas San Marino, sedangkan Belarusia baru saja kalah 0-2 dari Albania.

Finlandia Bangkit dengan Pesta Gol

Finlandia punya alasan untuk kembali percaya diri setelah menghancurkan San Marino 7-0 pada pertandingan pembuka UEFA Nations League.

Hasil tersebut sekaligus menjadi respons positif setelah tim asuhan Jacob Friis sebelumnya melewati periode sulit dengan tiga kekalahan beruntun.

Finlandia kalah melalui adu penalti dari Cape Verde pada Maret, kemudian dihantam Jerman 0-4 pada akhir Mei dan takluk 1-2 dari Hungaria pada Juni.

Rentetan hasil tersebut semakin terasa mengecewakan karena Finlandia juga harus menyaksikan Piala Dunia 2026 dari luar lapangan.

Namun, kemenangan 7-0 atas San Marino mengubah suasana di dalam tim.

Permainan menyerang yang agresif sepanjang laga memberikan suntikan kepercayaan diri sebelum Finlandia menjalani pertandingan kandang pertamanya di edisi Liga Nations kali ini.

Catatan kandang juga mendukung Finlandia.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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