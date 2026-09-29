Cristiano Ronaldo Kejar Seribu Gol, Joao Felix Ingin Bantu Cetak Assist

JawaPos.com - Joao Felix mengungkapkan keinginannya untuk memberikan asis kepada Cristiano Ronaldo saat sang megabintang mencetak gol keseribu dalam karier profesionalnya.

Ronaldo saat ini telah mengoleksi 979 gol dari 1.333 pertandingan kompetitif. Catatan itu membuat penyerang berusia 41 tahun itu semakin dekat dengan pencapaian bersejarah sebagai pemain pertama yang mencapai seribu gol dalam karier.

Sebagai rekan satu tim Ronaldo di Al Nassr dan Timnas Portugal, Felix menjadi salah satu pemain yang berpeluang memberikan umpan untuk gol bersejarah itu. Felix berencana lebih aktif mencari posisi Ronaldo ketika sang kapten Portugal tinggal membutuhkan satu gol lagi untuk mencapai angka seribu.

“Saya sudah memikirkan hal itu. Ketika dia tinggal membutuhkan satu gol lagi, setiap kali saya mendapatkan bola, saya akan mencarinya untuk melihat apakah saya bisa memberikan umpan. Gol itu akan tercatat dalam sejarah sepak bola, dan menjadi bagian dari momen tersebut akan menjadi sesuatu yang luar biasa,” kata Felix dalam wawancara dengan Diario AS.

Kepindahan Joao Felix dari Chelsea ke Al Nassr pada 2025 menjadi titik balik penting dalam kariernya. Tampil impresif sepanjang musim 2025/2026, penyerang berusia 26 tahun itu sukses menyabet penghargaan Pemain Terbaik Saudi Pro League sekaligus membawa klubnya mengakhiri puasa gelar liga yang telah berlangsung selama tujuh tahun.

Gelar itu juga memiliki arti khusus bagi Ronaldo yang merupakan trofi mayor pertamanya sejak bergabung dengan Al Nassr pada akhir 2022. Felix pun merasa bangga dapat membantu Ronaldo meraih trofi yang selama ini dikejar bersama Al Nassr.

“Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dikatakan oleh sedikit orang di dunia sepak bola bahwa mereka pernah melakukannya. Saya mendapat kesempatan melakukannya bersama tim nasional, dan sekarang di Al Nassr,” ujar Felix.

“Bagi saya, ini sebuah kehormatan. Sejujurnya, kami tumbuh dengan menyaksikan Cristiano. Dia adalah idola kami, seseorang yang kami kagumi, dan sekarang saya bisa berbagi momen-momen ini dengannya,” tambahnya.

Baca Juga:Cristiano Ronaldo Dikabarkan Menjadi Starter di Timnas Portugal dalam Laga UEFA Nations League