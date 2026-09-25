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Aprillia JP
Jumat, 25 September 2026 | 20.25 WIB

Portugal vs Wales 1-0: Jorge Jesus Tarik Keluar Cristiano Ronaldo yang Tampil Melempem

Jorge Jesus ganti Cristiano Ronaldo usai gagal cetak gol lawan Wales. (@portugal/Instagram) - Image

Jorge Jesus ganti Cristiano Ronaldo usai gagal cetak gol lawan Wales. (@portugal/Instagram)

JawaPos.com - Portugal mengawali perjalanan mereka di UEFA Nations League dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Jose Alvalade, Lisbon, Jumat (25/9).

Pertandingan itu menjadi momen bersejarah bagi Portugal.

Pasalnya, Jorge Jesus resmi menjadi pelatih tertua yang memimpin Timnas Portugal usai melakoni debutnya pada usia 72 tahun.

Sementara itu, Cristiano Ronaldo tampil sebagai kapten Portugal dalam penampilan internasionalnya yang ke-234.

Pemain berusia 41 tahun itu memutuskan melanjutkan kariernya bersama tim nasional setelah Piala Dunia yang mengecewakan.

Sayangnya, sang kapten gagal memberikan kontribusi gol dalam laga kali ini.

Secara statistik, Portugal memang lebih diunggulkan.

Mereka menempati peringkat ketujuh dunia dan unggul 31 posisi dari Wales.

ementara itu, skuad asuhan Craig Bellamy datang dengan sejumlah masalah cedera dan absensi pemain.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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