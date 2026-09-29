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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 30 September 2026 | 00.47 WIB

Prediksi Skor Thailand vs Vietnam: Duel Panas Tersaji di FIFA ASEAN Cup 2026

Thailand siap menghadapi Vietnam di fase grup FIFA ASEAN Cup 2026 (Timnas Thailand)

 

JawaPos.com - Thailand akan menghadapi Vietnam pada matchday kedua Grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan dua rival Asia Tenggara tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Selasa (29/9/2026) malam WIB.

Laga Thailand vs Vietnam akan dimulai pukul 19.30 WIB. Pertandingan ini juga bisa disaksikan melalui layanan live streaming Vidio.

Kedua tim datang dengan modal tiga poin dari pertandingan pertama. Thailand mengawali kiprahnya di Grup B dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Pakistan.

Sementara itu, Vietnam harus bekerja lebih keras ketika menghadapi Filipina dan hanya menang dengan skor tipis 1-0.

Hasil tersebut membuat duel Thailand vs Vietnam menjadi salah satu pertandingan paling menarik di matchday kedua. Selain sama-sama mengincar tambahan tiga poin, kedua tim juga memiliki rivalitas yang cukup kuat dalam beberapa tahun terakhir.

Pertemuan kali ini sekaligus menjadi kesempatan bagi Thailand untuk membalas hasil final Piala AFF 2026.

Vietnam menjadi juara setelah memenangkan dua pertandingan final melawan Thailand. Kini, kedua tim kembali bertemu, tetapi kali ini dalam persaingan di fase grup FIFA ASEAN Cup 2026.

Jika melihat catatan pertemuan terbaru, pertandingan Thailand dan Vietnam memang sulit diprediksi.

Lima pertemuan terakhir menghasilkan skor 2-2, 0-2, 2-3, 1-2, dan 2-1. Menariknya, kedua tim selalu mencetak gol dalam lima pertandingan tersebut.

Thailand tentu membawa kepercayaan diri setelah tampil produktif melawan Pakistan. Empat gol yang dicetak pada pertandingan pembuka menjadi modal penting sebelum menghadapi Vietnam.

Anthony Hudson diperkirakan kembali mengandalkan permainan dengan struktur tiga bek. Skema tersebut memungkinkan pemain di area sayap memiliki ruang untuk membantu serangan sekaligus menjaga keseimbangan ketika tim kehilangan bola.

Editor: Edi Yulianto
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