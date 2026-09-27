Kalah Telak dari Tiongkok di Asian Games 2026, Timnas Thailand Dapat Pelajaran Berharga

JawaPos.com - Tim nasional Thailand U23 harus mengakui kekalahannya dari timnas Tiongkok U23 di perempat final Asian Games 2026. Laga yang berakhir dengan skor telak 0-3 tersebut dimainkan di Toyota Stadium, Sabtu (26/9).

Pelatih timnas Thailand U23, Thawatchai Daphongtrakul sudah mencoba menerapkan permainan menyerang untuk bisa unggul lebih dahulu. Sayangnya, mereka harus kebobolan dari gol bunuh diri Auttapon Sangtong pada menit ke-45+2.

"Tim ini pantas mendapat pujian hari ini. Tiongkok adalah tim yang kuat. Kami mencoba mempersiapkan tim kami untuk bermain menyerang dan unggul terlebih dahulu, tetapi kami tidak berhasil dan kebobolan gol menjelang akhir babak pertama. Kami harus mengakui bahwa rencana awal kami tidak berhasil," kata Thawatchai Daphongtrakul yang dikutip dari Instagram @changsuek, Sabtu (26/9).

Pemain timnas Thailand U23 sebenarnya sudah mengetahui karakter permainan Tiongkok. Namun, laga kali ini menjadi sulit karena Tiongkok memakai beberapa pemain senior.

"Kami sudah tahu itu, setelah menghadapi Tiongkok empat kali sebelumnya, kami telah banyak berubah karena banyak pemain kami telah bergabung dengan tim senior. Namun, tim Tiongkok sebagian besar tetap sama di beberapa sesi latihan. Selain itu, turnamen ini memiliki pemain senior yang dapat membantu dalam pengendalian permainan dan pengalaman, sehingga menjadikannya tantangan yang lebih sulit daripada pertemuan kami sebelumnya," ujar pelatih 52 tahun itu.

Meski gagal melaju ke semifinal, Thawatchai mengakui bahwa timnas Thailand U23 mendapatkan banyak pelajaran di Asian Games 2026. Sebab, Tim Gajah Perang melawan banyak tim kuat seperti Jepang dan Tiongkok.

"Kami telah banyak belajar dari turnamen ini, dimulai dari babak pertama. Dalam dua pertandingan pertama, kami membutuhkan 4-6 poin untuk memastikan lolos kualifikasi. Menghadapi Jepang, saya ingin para pemain muda merasakan pengalaman melawan tim berkualitas tinggi dengan pemain-pemain berkualitas tinggi. Bermain melawan tim-tim berkualitas tinggi memungkinkan kami untuk mengevaluasi diri," jelas mantan pelatih Chonburi FC tersebut.

"Setiap tim di Asia itu kuat. Kami telah menghadapi Jepang, juara Asia, dan Tiongkok, runner-up Asia, dan mereka juga memiliki pemain senior, yang merupakan pengalaman bagus bagi saya dan para pemain, membantu kami memahami bagaimana kami dapat meningkatkan diri sebagai sebuah tim," pungkas Thawatchai Damrong-ongtrakul.