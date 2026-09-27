Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
Minggu, 27 September 2026 | 14.42 WIB

Kalah Telak dari Tiongkok di Asian Games 2026, Timnas Thailand Dapat Pelajaran Berharga

Timnas Thailand U23 saat kalah dari Tiongkok di Asian Games 2026. (Dok. Changsuek) - Image

Timnas Thailand U23 saat kalah dari Tiongkok di Asian Games 2026. (Dok. Changsuek)

JawaPos.com - Tim nasional Thailand U23 harus mengakui kekalahannya dari timnas Tiongkok U23 di perempat final Asian Games 2026. Laga yang berakhir dengan skor telak 0-3 tersebut dimainkan di Toyota Stadium, Sabtu (26/9).

Pelatih timnas Thailand U23, Thawatchai Daphongtrakul sudah mencoba menerapkan permainan menyerang untuk bisa unggul lebih dahulu. Sayangnya, mereka harus kebobolan dari gol bunuh diri Auttapon Sangtong pada menit ke-45+2.

"Tim ini pantas mendapat pujian hari ini. Tiongkok adalah tim yang kuat. Kami mencoba mempersiapkan tim kami untuk bermain menyerang dan unggul terlebih dahulu, tetapi kami tidak berhasil dan kebobolan gol menjelang akhir babak pertama. Kami harus mengakui bahwa rencana awal kami tidak berhasil," kata Thawatchai Daphongtrakul yang dikutip dari Instagram @changsuek, Sabtu (26/9).

Pemain timnas Thailand U23 sebenarnya sudah mengetahui karakter permainan Tiongkok. Namun, laga kali ini menjadi sulit karena Tiongkok memakai beberapa pemain senior.

"Kami sudah tahu itu, setelah menghadapi Tiongkok empat kali sebelumnya, kami telah banyak berubah karena banyak pemain kami telah bergabung dengan tim senior. Namun, tim Tiongkok sebagian besar tetap sama di beberapa sesi latihan. Selain itu, turnamen ini memiliki pemain senior yang dapat membantu dalam pengendalian permainan dan pengalaman, sehingga menjadikannya tantangan yang lebih sulit daripada pertemuan kami sebelumnya," ujar pelatih 52 tahun itu.

Meski gagal melaju ke semifinal, Thawatchai mengakui bahwa timnas Thailand U23 mendapatkan banyak pelajaran di Asian Games 2026. Sebab, Tim Gajah Perang melawan banyak tim kuat seperti Jepang dan Tiongkok.

"Kami telah banyak belajar dari turnamen ini, dimulai dari babak pertama. Dalam dua pertandingan pertama, kami membutuhkan 4-6 poin untuk memastikan lolos kualifikasi. Menghadapi Jepang, saya ingin para pemain muda merasakan pengalaman melawan tim berkualitas tinggi dengan pemain-pemain berkualitas tinggi. Bermain melawan tim-tim berkualitas tinggi memungkinkan kami untuk mengevaluasi diri," jelas mantan pelatih Chonburi FC tersebut.

"Setiap tim di Asia itu kuat. Kami telah menghadapi Jepang, juara Asia, dan Tiongkok, runner-up Asia, dan mereka juga memiliki pemain senior, yang merupakan pengalaman bagus bagi saya dan para pemain, membantu kami memahami bagaimana kami dapat meningkatkan diri sebagai sebuah tim," pungkas Thawatchai Damrong-ongtrakul.

Timnas Thailand U23 sebenarnya punya performa yang bagus di babak penyisihan grup Asian Games 2026. Mereka berhasil meraih dua kemenangan melawan Kirgizstan dan Hong Kong, namun kalah dari Jepang.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Rahmat Erwin Pecahkan Dua Rekor Dunia, Indonesia Raih Emas Asian Games 2026 - Image
Sports

Rahmat Erwin Pecahkan Dua Rekor Dunia, Indonesia Raih Emas Asian Games 2026

Minggu, 27 September 2026 | 05.13 WIB

Rahmat Erwin Abdullah Sumbang Emas Kedua untuk Indonesia di Asian Games 2026 - Image
Sports

Rahmat Erwin Abdullah Sumbang Emas Kedua untuk Indonesia di Asian Games 2026

Minggu, 27 September 2026 | 00.53 WIB

Termotivasi Sukses Beregu Putra, Amri/Nita Taklukkan Yuta/Maya di Asian Games 2026 - Image
Sports

Termotivasi Sukses Beregu Putra, Amri/Nita Taklukkan Yuta/Maya di Asian Games 2026

Minggu, 27 September 2026 | 00.48 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang - Image
1

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang

2

Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom

3

Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah

4

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

5

Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi

6

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

7

Prediksi Skor Georgia vs Irlandia Utara di Liga Nations UEFA: Jvarosnebi Pesta Gol di Kandang

8

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

9

Prediksi Skor Bangladesh vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026: Harimau Malaya Curi Kemenangan

10

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore