Prediksi Skor Thailand vs Vietnam di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Gebuk Gajah Perang

JawaPos.com - Timnas Thailand menghadapi Vietnam pada matchday kedua Grup B FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Rajamangala, Selasa (29/9) pukul 19.30 WIB, dengan Vietnam diprediksi mampu menang 2-1.

Golden Star Warriors datang dengan modal 13 kemenangan dari 15 pertandingan sepanjang 2026, sementara Thailand baru saja menang telak 4-0 atas Pakistan.

Thailand dan Vietnam sama-sama mengoleksi tiga poin setelah meraih kemenangan pada pertandingan pembuka.

Thailand mengalahkan Pakistan dengan skor 4-0, sedangkan Vietnam harus bekerja lebih keras sebelum menundukkan Filipina 1-0.

Pertemuan ini sekaligus menjadi kesempatan bagi Thailand membalas hasil final Piala AFF 2026.

Vietnam memenangi dua pertandingan pada final tersebut, sehingga duel di fase grup FIFA ASEAN Cup 2026 kembali mempertemukan dua rival Asia Tenggara.

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Thailand Punya Modal Kemenangan Telak Thailand memasuki pertandingan dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencetak empat gol ke gawang Pakistan pada 26 September 2026.

Hasil tersebut memperlihatkan efektivitas lini depan Gajah Perang, sekaligus menjadi modal penting menghadapi pertahanan Vietnam yang lebih terorganisasi.