Liga Inggris EFL Ajukan Permintaan Rp 22,5 Triliun kepada Premier League Selama 5 Tahun

JawaPos.com – English Football League (EFL) meminta pembayaran sebesar EUR 1 miliar atau sekitar Rp22,5 triliun selama lima tahun dari Premier League di tengah pembahasan mengenai kesepakatan pembagian pendapatan baru dalam sepak bola Inggris.

Dilansir dari laman Flashscore pada Senin (28/9), Klub-klub Premier League diberi informasi dalam sebuah pertemuan pada Kamis bahwa EFL mengusulkan pembayaran tahunan sebesar EUR 207 juta atau sekitar Rp4,66 triliun selama 5 tahun.

Permintaan tersebut menjadi bagian dari negosiasi yang masih berlangsung antara EFL dan Premier League mengenai pendanaan untuk kompetisi sepak bola Inggris.

Laporan media sebelumnya menyebutkan bahwa Premier League telah mengusulkan pembayaran sebesar EUR 1,5 miliar atau sekitar Rp33,75 triliun selama 10 tahun, di luar pendanaan yang selama ini diberikan kepada kompetisi di bawahnya.

Besaran tersebut menjadi salah satu poin yang dibahas dalam proses negosiasi mengenai skema pembagian pendapatan antara kedua pihak. EFL menolak memberikan komentar lebih lanjut dengan alasan pembicaraan terkait pendanaan tersebut masih berlangsung, sementara Premier League juga telah dimintai tanggapan.

Premier League dilaporkan memberikan sekitar EUR 137 juta atau sekitar Rp3,08 triliun kepada tiga kompetisi di bawah naungan EFL pada musim lalu.

Dana tersebut mencakup dukungan untuk Championship sebagai kompetisi tingkat kedua, serta League One dan League Two.