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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 29 September 2026 | 13.45 WIB

Prediksi Skor Ceko vs Inggris di Liga Nations UEFA: The Three Lions Pesta Gol di Fortuna Arena

Duel Ceko vs Inggris di Liga Nations UEFA diprediksi berlangsung sengit di Fortuna Arena, Praha. (Timnas Inggris) - Image

Duel Ceko vs Inggris di Liga Nations UEFA diprediksi berlangsung sengit di Fortuna Arena, Praha. (Timnas Inggris)

JawaPos.com - Timnas Inggris diprediksi bangkit dengan kemenangan telak atas Ceko pada matchday kedua Liga Nations UEFA di Fortuna Arena, Rabu (30/9).

Duel ini mempertemukan dua tim yang sama-sama menelan kekalahan pada laga pembuka, dengan Inggris berusaha memperbaiki pertahanan dan Ceko mencari kemenangan pertama di era Santi Denia.

Inggris Memburu Respons setelah Tumbang dari Spanyol

Inggris datang ke Praha dengan modal kekalahan 2-3 dari Spanyol pada laga pembuka Liga Nations UEFA.

The Three Lions sempat unggul melalui Anthony Gordon dan Harry Kane, tetapi Spanyol membalikkan keadaan lewat Lamine Yamal, Alex Baena, dan Mikel Oyarzabal.

Hasil tersebut membuat Inggris menelan dua kekalahan dalam tiga pertandingan terakhir.

Sebelumnya, pasukan Thomas Tuchel hanya kalah tiga kali dalam 23 pertandingan, sehingga hasil negatif beruntun mulai menjadi perhatian menjelang lawatan ke Fortuna Arena.

Masalah utama Inggris terlihat di lini belakang yang kembali gagal mempertahankan keunggulan.

Dalam enam pertandingan terakhir, Inggris selalu kebobolan dan sudah kemasukan 13 gol, catatan yang membuat duel melawan Ceko menjadi kesempatan untuk memperbaiki organisasi pertahanan.

Trent Alexander-Arnold juga berpeluang kembali ke starting XI setelah hanya menjadi pemain pengganti yang tidak dimainkan ketika Inggris menghadapi Spanyol.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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