Youri Tielemans Ungkapkan Kekecewaan usai Timnas Belgia Kalah Tipis dari Prancis

JawaPos.com - Kapten Youri Tielemans mengungkapkan kekecewaan setelah timnas Belgia kalah dari Prancis.

Tim nasional Belgia harus mengakui kekalahan dari timnas Prancis di UEFA Nations League dengan skor 0-1 di King Baudouin Stadium, Selasa (29/9).

Youri Tielemans menilai timnya mampu menampilkan permainan yang apik.

Di babak kedua, timnas Belgia seharusnya punya peluang yang bagus untuk mencetak gol.

Sayangnya, mereka harus kebobolan dari gol Michael Olise pada menit ke-88 dan membuat tim tuan rumah kalah.

"Sebelum gol mereka, kami juga bisa saja mengamankan kemenangan; kami bermain bagus. Kami menciptakan peluang melalui permainan yang baik," papar Youri Tielemans.

"Di babak kedua, kami memiliki momen bagus; saat itulah Anda harus mencetak gol, dan kami tidak berhasil. Sayang sekali kami pulang tanpa hasil," kata Youri Tielemans yang dikutip laman resmi UEFA, Selasa (29/9).

Dengan kekalahan ini, timnas Belgia bertengger di posisi kedua klasemen sementara Grup A Nations League.