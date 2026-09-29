Youri Tielemans Ungkapkan Kekecewaan usai Timnas Belgia Kalah Tipis dari Prancis

Kapten timnas Belgia Youri Tielemans. (Dok. UEFA)
JawaPos.com - Kapten Youri Tielemans mengungkapkan kekecewaan setelah timnas Belgia kalah dari Prancis.
Tim nasional Belgia harus mengakui kekalahan dari timnas Prancis di UEFA Nations League dengan skor 0-1 di King Baudouin Stadium, Selasa (29/9).
Youri Tielemans menilai timnya mampu menampilkan permainan yang apik.
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Di babak kedua, timnas Belgia seharusnya punya peluang yang bagus untuk mencetak gol.
Sayangnya, mereka harus kebobolan dari gol Michael Olise pada menit ke-88 dan membuat tim tuan rumah kalah.
"Sebelum gol mereka, kami juga bisa saja mengamankan kemenangan; kami bermain bagus. Kami menciptakan peluang melalui permainan yang baik," papar Youri Tielemans.
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"Di babak kedua, kami memiliki momen bagus; saat itulah Anda harus mencetak gol, dan kami tidak berhasil. Sayang sekali kami pulang tanpa hasil," kata Youri Tielemans yang dikutip laman resmi UEFA, Selasa (29/9).
Dengan kekalahan ini, timnas Belgia bertengger di posisi kedua klasemen sementara Grup A Nations League.
Di laga selanjutnya, Setan Merah akan menghadapi Turki pada 3 Oktober.
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