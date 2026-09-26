Ibrahima Konaté Alami Cedera Saat Latihan dengan Timnas Prancis dan Jadi Masalah Baru Real Madrid

JawaPos.com – Real Madrid mengonfirmasi Ibrahima Konaté mengalami cedera pada ligamen kolateral di kaki kanannya setelah bek tersebut meninggalkan pemusatan latihan tim nasional Prancis lebih awal.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (25/9), Konaté mengalami ketidaknyamanan pada lutut kanannya ketika menjalani sesi latihan pada Rabu dan kemudian menjalani pemeriksaan oleh Layanan Medis Real Madrid.

Klub belum mengungkapkan tingkat keparahan cedera maupun waktu pemulihan secara resmi dan menyatakan perkembangan kondisinya akan terus dipantau.

Cedera tersebut membuat Konaté dipastikan tidak dapat memperkuat Prancis dalam pertandingan UEFA Nations League mendatang, sementara Leny Yoro dipanggil untuk menggantikannya.

Real Madrid memiliki waktu lebih dari dua pekan sebelum menghadapi Villarreal pada 10 Oktober sehingga periode tersebut dapat dimanfaatkan Konaté untuk menjalani pemulihan.

Informasi mengatakan bahwa perkiraan awal menunjukkan Konaté dapat menepi sekitar dua pekan dan terdapat optimisme bahwa ia bisa kembali menghadapi Villarreal, meskipun keputusan tersebut tetap bergantung pada perkembangan cederanya.

Kondisi Konaté menjadi perhatian Real Madrid karena pemain asal Prancis tersebut telah menjadi salah satu pilihan utama di lini pertahanan pada awal musim 2026/27.

Konaté telah tampil tujuh kali dengan total 630 menit berdasarkan statistik resmi klub, sementara absennya Dean Huijsen akibat kartu merah juga dapat memengaruhi komposisi pertahanan saat menghadapi Villarreal.