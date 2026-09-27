Kylian Mbappé Dipastikan Tinggalkan Timnas Prancis Usai Alami Cedera di UEFA Nations League

JawaPos.com – Kylian Mbappé meninggalkan kamp pelatihan Timnas Prancis setelah mengalami cedera tendon dalam kemenangan 1-0 atas Turki pada laga pembuka Nations League.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (26/9), Mbappé sempat mencetak gol sembilan menit setelah babak kedua dimulai, tetapi kemudian ditarik keluar lapangan setelah mendapatkan perawatan akibat masalah pada lututnya.

Federasi Sepak Bola Prancis mengonfirmasi bahwa penyerang tersebut mengalami cedera tendon dan akan kembali ke Real Madrid untuk menjalani perawatan.

Cedera tersebut membuat Mbappé dipastikan tidak melanjutkan pemusatan latihan bersama Prancis pada jeda internasional kali ini.

Pelatih Prancis, Zinedine Zidane, menyatakan bahwa pihaknya tidak ingin mengambil risiko terhadap kondisi pemain tersebut setelah Mbappé mengalami masalah pada lututnya.

Sebelum meninggalkan lapangan, Mbappé mencetak gol ke-12 untuk Prancis sepanjang 2026 dan menyamai rekor jumlah gol terbanyak pemain Les Bleus dalam satu tahun kalender pada abad ke-21.

Kemenangan atas Turki menjadi awal positif bagi Zidane dalam debutnya sebagai pelatih kepala Prancis, sekaligus membawa timnya mengoleksi tiga poin di Grup A1.

Prancis selanjutnya akan menghadapi Belgia, sementara kondisi Mbappé akan ditangani oleh Real Madrid selama masa pemulihan.