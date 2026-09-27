Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Minggu, 27 September 2026 | 20.19 WIB

Kylian Mbappé Dipastikan Tinggalkan Timnas Prancis Usai Alami Cedera di UEFA Nations League

Kylian Mbappe (Bein Sports) - Image

Kylian Mbappe (Bein Sports)

JawaPos.com – Kylian Mbappé meninggalkan kamp pelatihan Timnas Prancis setelah mengalami cedera tendon dalam kemenangan 1-0 atas Turki pada laga pembuka Nations League.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (26/9), Mbappé sempat mencetak gol sembilan menit setelah babak kedua dimulai, tetapi kemudian ditarik keluar lapangan setelah mendapatkan perawatan akibat masalah pada lututnya.

Federasi Sepak Bola Prancis mengonfirmasi bahwa penyerang tersebut mengalami cedera tendon dan akan kembali ke Real Madrid untuk menjalani perawatan.

Cedera tersebut membuat Mbappé dipastikan tidak melanjutkan pemusatan latihan bersama Prancis pada jeda internasional kali ini.

Pelatih Prancis, Zinedine Zidane, menyatakan bahwa pihaknya tidak ingin mengambil risiko terhadap kondisi pemain tersebut setelah Mbappé mengalami masalah pada lututnya.

Sebelum meninggalkan lapangan, Mbappé mencetak gol ke-12 untuk Prancis sepanjang 2026 dan menyamai rekor jumlah gol terbanyak pemain Les Bleus dalam satu tahun kalender pada abad ke-21.

Kemenangan atas Turki menjadi awal positif bagi Zidane dalam debutnya sebagai pelatih kepala Prancis, sekaligus membawa timnya mengoleksi tiga poin di Grup A1.

Prancis selanjutnya akan menghadapi Belgia, sementara kondisi Mbappé akan ditangani oleh Real Madrid selama masa pemulihan.

Turki sendiri mampu memberikan perlawanan ketat dengan menciptakan sejumlah peluang, tetapi Prancis tetap mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ibrahima Konaté Alami Cedera Saat Latihan dengan Timnas Prancis dan Jadi Masalah Baru Real Madrid - Image
Sepak Bola Dunia

Ibrahima Konaté Alami Cedera Saat Latihan dengan Timnas Prancis dan Jadi Masalah Baru Real Madrid

Minggu, 27 September 2026 | 03.49 WIB

Hadapi Turki, Zidane Emosional Jelang Debut Melatih Prancis - Image
Sepak Bola Dunia

Hadapi Turki, Zidane Emosional Jelang Debut Melatih Prancis

Sabtu, 26 September 2026 | 06.27 WIB

Prediksi Susunan Pemain Turki vs Prancis: Kylian Mbappe Siap Buktikan Diri di Formasi Baru Zinedine! - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Susunan Pemain Turki vs Prancis: Kylian Mbappe Siap Buktikan Diri di Formasi Baru Zinedine!

Sabtu, 26 September 2026 | 00.00 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang - Image
1

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang

2

Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom

3

Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah

4

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

5

Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi

6

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

7

Prediksi Skor Georgia vs Irlandia Utara di Liga Nations UEFA: Jvarosnebi Pesta Gol di Kandang

8

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

9

Prediksi Skor Bangladesh vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026: Harimau Malaya Curi Kemenangan

10

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore