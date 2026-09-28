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Andre Rizal Hanafi
Senin, 28 September 2026 | 23.38 WIB

Prediksi Belgia vs Prancis: Zidane Cari Solusi Absenya Mbappe di UEFA Nations League

Prancis tanpa Kylian Mbappe menghadapi Belgia di UEFA Nations League. Zidane harus menyiapkan solusi setelah sang kapten cedera lutut. (Timnas Prancis) - Image

Prancis tanpa Kylian Mbappe menghadapi Belgia di UEFA Nations League. Zidane harus menyiapkan solusi setelah sang kapten cedera lutut. (Timnas Prancis)

JawaPos.com - Prancis akan menjalani pertandingan kedua UEFA Nations League 2026/2027 dengan menghadapi Belgia. Duel ini menjadi ujian tersendiri bagi Zinedine Zidane yang harus menyiapkan tim tanpa Kylian Mbappe.

Belgia vs Prancis dijadwalkan berlangsung di Stadion King Baudouin, Brussel, pada Selasa (29/9/2026) dini hari WIB.

Pertandingan matchday kedua Grup A1 tersebut akan dimulai pukul 01.45 WIB dan dapat disaksikan melalui sejumlah platform siaran yang tersedia di Indonesia.

Prancis datang dengan modal kemenangan tipis 1-0 atas Turki pada pertandingan pertama. Namun, kemenangan tersebut harus dibayar mahal setelah Mbappe mengalami cedera lutut kiri dan dipastikan tidak dapat tampil menghadapi Belgia.

Mbappe sebelumnya menjadi penentu kemenangan Prancis atas Turki. Penyerang Real Madrid tersebut mencetak gol pada menit ke-54.

Hanya sekitar lima menit setelah mencetak gol, ia harus meninggalkan lapangan karena mengalami masalah pada lutut kirinya.

Cedera tersebut menjadi perhatian karena Mbappe disebut sudah merasakan nyeri di bagian lutut ketika bergabung dengan pemusatan latihan Prancis di Clairefontaine. Kondisi itu juga sebelumnya menjadi perhatian klubnya, Real Madrid, yang meminta tim medis Prancis untuk berhati-hati.

Meski demikian, Prancis tidak memanggil pemain tambahan untuk menggantikan posisi Mbappe. Zidane memilih memaksimalkan pemain yang sudah berada di dalam skuad.

Absennya Mbappe tentu mengurangi salah satu opsi utama di lini depan Prancis. Pemain berusia 27 tahun itu biasa memberikan ancaman melalui kecepatan, kemampuan membawa bola, serta pergerakannya dari sisi kiri.

Editor: Edi Yulianto
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