Prediksi Belgia vs Prancis: Zidane Cari Solusi Absenya Mbappe di UEFA Nations League

JawaPos.com - Prancis akan menjalani pertandingan kedua UEFA Nations League 2026/2027 dengan menghadapi Belgia. Duel ini menjadi ujian tersendiri bagi Zinedine Zidane yang harus menyiapkan tim tanpa Kylian Mbappe.

Belgia vs Prancis dijadwalkan berlangsung di Stadion King Baudouin, Brussel, pada Selasa (29/9/2026) dini hari WIB.

Pertandingan matchday kedua Grup A1 tersebut akan dimulai pukul 01.45 WIB dan dapat disaksikan melalui sejumlah platform siaran yang tersedia di Indonesia.

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Prancis datang dengan modal kemenangan tipis 1-0 atas Turki pada pertandingan pertama. Namun, kemenangan tersebut harus dibayar mahal setelah Mbappe mengalami cedera lutut kiri dan dipastikan tidak dapat tampil menghadapi Belgia.

Mbappe sebelumnya menjadi penentu kemenangan Prancis atas Turki. Penyerang Real Madrid tersebut mencetak gol pada menit ke-54.

Hanya sekitar lima menit setelah mencetak gol, ia harus meninggalkan lapangan karena mengalami masalah pada lutut kirinya.

Cedera tersebut menjadi perhatian karena Mbappe disebut sudah merasakan nyeri di bagian lutut ketika bergabung dengan pemusatan latihan Prancis di Clairefontaine. Kondisi itu juga sebelumnya menjadi perhatian klubnya, Real Madrid, yang meminta tim medis Prancis untuk berhati-hati.

Meski demikian, Prancis tidak memanggil pemain tambahan untuk menggantikan posisi Mbappe. Zidane memilih memaksimalkan pemain yang sudah berada di dalam skuad.