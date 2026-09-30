Roberto Mancini Alihkan Fokus ke Prancis Usai Italia Tekuk Turki dengan Skor Telak 4-1

Roberto Mancini (Bein Sports)
JawaPos.com – Roberto Mancini langsung mengalihkan fokus ke pertandingan melawan Prancis setelah membawa Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas Turki di Nations League.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (29/9), Kemenangan tersebut menjadi kemenangan pertama Mancini sejak kembali menangani Italia setelah sebelumnya mengalami kekalahan dari Belgia pada pertandingan pertamanya.
Hasil positif itu sekaligus menunjukkan peningkatan performa Italia melalui permainan menyerang, penguasaan bola, dan distribusi umpan yang lebih efektif.
Italia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mencetak tiga gol dalam 30 menit pertama melalui Alessandro Bastoni, Davide Frattesi, dan Michael Kayode.
Turki sempat memperkecil ketertinggalan melalui Baris Alper Yilmaz pada awal babak kedua, tetapi Francesco Pio Esposito kembali memperlebar keunggulan Italia pada menit ke-50.
Kemenangan tersebut menjadi kemenangan tandang Italia dengan selisih setidaknya tiga gol untuk pertama kalinya sejak November 2019.
Mancini kini meminta para pemainnya segera memulihkan kondisi sebelum menghadapi Prancis di Stade de France.
Mancini menilai pertandingan tersebut akan menjadi tantangan berikutnya bagi Italia untuk menunjukkan kemampuan mereka setelah kemenangan meyakinkan atas Turki.
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