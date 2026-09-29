Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Kroasia di UEFA Nations League: Mateo Kovacic Ingin Kalahkan La R

Melawan Spanyol dianggap Mateo Kovacic sebagai laga sulit karena tim tuan rumah merupakan Juara Piala Dunia dan suka menguasai bola. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa timnas Kroasia bakal menampilkan performa terbaiknya.

"Pertandingan melawan tim terbaik di dunia akan menjadi pertandingan yang sulit, mereka suka menguasai bola dan suka menyerang. Kami juga suka menguasai bola dan bersaing. Kami sudah pernah bermain melawan mereka dan menampilkan performa yang baik dan buruk. Kami akan memberikan yang terbaik," kata Mateo Kovacic yang dikutip laman resmi UEFA, Selasa (29/9).

Gelandang 32 tahun tersebut punya kepercayaan diri bahwa timnas Kroasia bisa menghentikan rentetan 39 laga tanpa kekalahan milik Spanyol. Kovacic menegaskan timnya berusaha untuk tidak bermain terburu-buru.

"Rekor tak terkalahkan mereka bisa diakhiri. Kami akan berjuang untuk menang, untuk bersaing dengan mereka. Tentu saja, kami tidak akan terburu-buru. Kami akan mencoba memainkan permainan kami sendiri. Kami tahu mereka bagus, tetapi kami juga bagus dan kami memiliki banyak kepercayaan diri," pungkas Kovacic.

Prediksi susunan pemain Spanyol vs Kroasia Timnas Spanyol tetap memainkan para pemain bintangnya saat mengalahkan Inggris. Melansir Sports Mole, La Roja akan tetap mengandalkan kreativitas Lamine Yamal dan ketajaman Mikel Oyarzabal.

Di sisi timnas Kroasia, mereka akan datang dengan mengandalkan pemain berpengalaman di lini tengah. Luka Modric dan Mateo Kovacic menjadi gelandang yang mengatur tempo permainan.

Spanyol: Simon; Pubill, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal