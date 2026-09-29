Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Kroasia di UEFA Nations League: Mateo Kovacic Ingin Kalahkan La R

Gelandang timnas Kroasia Mateo Kovacic. (Dok. Manchester City)
Melawan Spanyol dianggap Mateo Kovacic sebagai laga sulit karena tim tuan rumah merupakan Juara Piala Dunia dan suka menguasai bola. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa timnas Kroasia bakal menampilkan performa terbaiknya.
"Pertandingan melawan tim terbaik di dunia akan menjadi pertandingan yang sulit, mereka suka menguasai bola dan suka menyerang. Kami juga suka menguasai bola dan bersaing. Kami sudah pernah bermain melawan mereka dan menampilkan performa yang baik dan buruk. Kami akan memberikan yang terbaik," kata Mateo Kovacic yang dikutip laman resmi UEFA, Selasa (29/9).
Gelandang 32 tahun tersebut punya kepercayaan diri bahwa timnas Kroasia bisa menghentikan rentetan 39 laga tanpa kekalahan milik Spanyol. Kovacic menegaskan timnya berusaha untuk tidak bermain terburu-buru.
"Rekor tak terkalahkan mereka bisa diakhiri. Kami akan berjuang untuk menang, untuk bersaing dengan mereka. Tentu saja, kami tidak akan terburu-buru. Kami akan mencoba memainkan permainan kami sendiri. Kami tahu mereka bagus, tetapi kami juga bagus dan kami memiliki banyak kepercayaan diri," pungkas Kovacic.
Baca Juga:Prediksi Skor Slovakia vs Kazakhstan di Liga Nations UEFA: Slovenskí Sokoli Menang Tipis di Kandang
Timnas Spanyol tetap memainkan para pemain bintangnya saat mengalahkan Inggris. Melansir Sports Mole, La Roja akan tetap mengandalkan kreativitas Lamine Yamal dan ketajaman Mikel Oyarzabal.
Di sisi timnas Kroasia, mereka akan datang dengan mengandalkan pemain berpengalaman di lini tengah. Luka Modric dan Mateo Kovacic menjadi gelandang yang mengatur tempo permainan.
Spanyol: Simon; Pubill, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal
Kroasia: Livakovic; Stanisic, Vuskovic, Gvardiol, Perisic; Modric, Kovacic; L Sucic, P Sucic, Mario Pasalic; Budimir
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022