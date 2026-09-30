Luis de la Fuente Puji Lamine Yamal, Spanyol Lanjutkan Rekor 40 Laga Nirkalah

JawaPos.com - Spanyol melanjutkan performa impresifnya di UEFA Nations League setelah mengalahkan Kroasia 4-1 di Stadion Sanchez Pizjuan, Sevilla, Rabu (30/9). Kemenangan itu sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Spanyol menjadi 40 pertandingan. Yamal membuka keunggulan Spanyol ketika pertandingan baru berjalan 70 detik.

Gol itu menjadi gol tercepat sepanjang karier Yamal. Tiga hari sebelumnya, Yamal juga mencetak gol cepat saat Spanyol menghadapi Inggris di Wembley, tepatnya setelah satu menit 45 detik.

Kroasia sempat memberikan perlawanan dan mencetak gol balasan pada menit ke-28. Namun, Spanyol kembali unggul setelah Marc Pubill mencetak gol pada menit ke-30. Yamal ikut berperan dalam gol itu dengan mengirim umpan silang yang berhasil diselesaikan Pubill untuk mengubah skor menjadi 2-1.

Yamal lalu kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-63. Pemain berusia 19 tahun itu mengecoh kiper Kroasia Dominik Livakovic sebelum melepaskan tembakan ke tiang dekat. Nico Williams yang masuk sebagai pemain pengganti lalu melengkapi kemenangan Spanyol lewat gol keempat pada menit ke-89.

Usai laga, pelatih Timnas Spanyol Luis de la Fuente memuji penampilan Yamal. “Lamine ingin menunjukkan kepada dunia pemain seperti apa dirinya. Kami sangat senang dengannya. Sikapnya sangat rendah hati dan itu membuatnya semakin hebat,” kata De la Fuente kepada TVE.

Luis De la Fuente juga menyoroti kontribusi Yamal dalam membantu tim. “Hari ini kami kembali menikmati keajaiban Lamine, tetapi dia menempatkan keajaibannya untuk kepentingan tim. Itu menunjukkan banyak hal tentang seorang pemain. Di masa depan, dia akan semakin dikenal karena apa yang dia lakukan dalam permainan kolektif. Kami beruntung memilikinya bersama kami. Di dalam kelompok, dia sangat dicintai,” ujar De la Fuente.

Performa apiknya itu menambah catatan impresif Yamal dalam beberapa pertandingan terakhir. Yamal saat ini telah terlibat dalam 18 gol dalam delapan pertandingan terakhir bersama klub dan tim nasional, dengan rincian 11 gol dan tujuh asis.

Yamal mengaku pengetahuannya mengenai kebiasaan Livakovic saat latihan bersama Barcelona membantunya mencetak gol. “Saya mengenalnya [Dominik Livakovic] dari latihan. Saya memikirkan apa yang biasa dia lakukan di sana dan untungnya bola masuk,” kata Yamal kepada TVE.

Yamal menjadi salah satu kandidat peraih Ballon d'Or 2026 setelah tampil impresif sepanjang musim dengan ikut membantu Barcelona menjuarai La Liga dan Spanyol meraih Piala Dunia 2026. Yamal sebelumnya finis sebagai runner up Ballon d'Or 2025. Pengumuman pemenang Ballon d'Or 2026 dijadwalkan berlangsung bulan depan.