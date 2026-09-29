Prediksi Skor Spanyol vs Kroasia: Laga Kandang Perdana Usai Juara Dunia Jadi Ujian La Roja

Timnas Inggris menghadapi Timnas Spanyol pada laga UEFA Nations League 2026/2027 di Stadion Wembley. (Timnas Spanyol)
JawaPos.com - Timnas Spanyol akan menjamu Kroasia pada matchday kedua UEFA Nations League 2026/2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, Rabu (30/9/2026) dini hari WIB.
Laga Spanyol vs Kroasia dijadwalkan kick-off pukul 01.45 WIB dan dapat disaksikan melalui siaran langsung RCTI. Pertandingan ini menjadi salah satu agenda menarik di UEFA Nations League karena mempertemukan dua tim yang sama-sama mengawali kompetisi dengan kemenangan.
Spanyol datang ke pertandingan dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Inggris 3-2 di Wembley pada matchday pertama. Hasil tersebut menjadi modal penting bagi La Roja untuk melanjutkan tren positif mereka di level internasional.
Kemenangan atas Inggris juga memiliki cerita tersendiri. Spanyol sempat unggul lebih dahulu melalui Lamine Yamal. Namun, tuan rumah mampu membalikkan keadaan setelah Anthony Gordon dan Harry Kane mencetak gol.
Spanyol kemudian menunjukkan respons yang bagus. Alex Baena dan Mikel Oyarzabal mencetak gol pada babak kedua untuk membawa tim asuhan Luis de la Fuente kembali unggul sekaligus mengamankan tiga poin.
Hasil tersebut semakin memperpanjang catatan positif Spanyol. La Roja belum menelan kekalahan dalam waktu normal sejak takluk 0-1 dari Kolombia pada pertandingan persahabatan Maret 2024.
Sementara itu, kekalahan terakhir mereka di pertandingan kompetitif terjadi saat menghadapi Skotlandia pada Maret 2023.
Kini, Spanyol akan menjalani pertandingan kandang pertamanya setelah menjadi juara Piala Dunia 2026. Momen tersebut membuat duel melawan Kroasia memiliki arti khusus bagi publik tuan rumah.
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