Berakhir Imbang Tanpa Gol, Pelatih Interim Malaysia Akui Pertahanan Indonesia Sulit Ditembus

JawaPos.com - Malaysia harus puas bermain imbang 0-0 melawan Indonesia dalam laga FIFA Asean Cup Grup A di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Senin (28/9). Pelatih interim Malaysia Tan Cheng Hoe mengaku timnya gagal memanfaatkan sejumlah peluang meski unggul jumlah pemain selama lebih dari satu babak.

Malaysia sebenarnya mampu mengendalikan jalannya pertandingan, terutama setelah Indonesia bermain dengan 10 pemain karena Thom Haye menerima kartu merah pada menit ke-35. Situasi itu membuat Malaysia lebih leluasa menguasai permainan pada babak kedua. Harimau Malaya terus menekan pertahanan Indonesia dan beberapa kali menciptakan peluang untuk membuka keunggulan.

Arif Aiman Hanapi menjadi salah satu pemain Malaysia yang paling aktif mengancam. Arif Aiman berulang kali merepotkan lini belakang Indonesia melalui pergerakannya. Selain Arif Aiman, Bergson da Silva dan Fergus Tierney juga memiliki peluang untuk memecah kebuntuan. Namun, dominasi Malaysia tidak berujung gol. Solidnya pertahanan Indonesia hingga peluit akhir memaksa kedua tim harus puas berbagi satu poin.

Usai laga, Cheng Hoe mengaku timnya kesulitan membongkar pertahanan Indonesia meski unggul jumlah pemain. Menurutnya, Malaysia sudah mencoba berbagai cara untuk mencetak gol, tetapi gagal.

“Kami tidak bisa mengubah peluang menjadi gol meski sudah mencoba berbagai cara. Tidak mudah meskipun lawan bermain dengan 10 pemain,” kata Cheng Hoe dikutip dari New Straits Times.

Pelatih tim nasional Malaysia sementara itu tetap memberikan apresiasi terhadap penampilan anak asuhnya. Cheng Hoe menilai para pemain Malaysia mampu menjalankan pertandingan dengan baik, terutama dalam hal mengontrol permainan hingga pertandingan berakhir.

Meskipun demikian, penguasaan bola dan tekanan yang diberikan Malaysia tidak cukup untuk menghasilkan kemenangan. Indonesia mampu mempertahankan skor tanpa gol meski harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-35.