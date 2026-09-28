Prediksi Skor Latvia vs Siprus di UEFA Nations League: Duel Sengit Tim Terluka

Eduard Spertsyan menjadi salah satu pemain yang diandalkan Armenia saat menghadapi Latvia di Liga Nations UEFA 2026/2027. (Instagram @edospertsyan.74)
JawaPos.com - Latvia akan menjamu Siprus pada lanjutan UEFA Nations League 2026/2027. Pertandingan Grup C2 tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Skonto, Riga, Senin (28/9/2026) pukul 23.00 WIB.
Pertemuan Latvia vs Siprus menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk meraih kemenangan perdana di kompetisi musim ini. Keduanya sama-sama menelan kekalahan pada pertandingan pertama sehingga membutuhkan hasil positif untuk menjaga peluang bersaing di Grup C2.
Latvia datang dengan modal kekalahan 0-2 dari Armenia pada pertandingan pembuka, Jumat (25/9/2026). Dua gol Armenia dicetak Georgiy Harutyunyan dan Artur Gharibyan.
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Hasil tersebut membuat Latvia belum mendapatkan poin dan berada di posisi terbawah grup dengan selisih gol minus dua.
Bermain di hadapan pendukung sendiri tentu menjadi kesempatan bagi skuad asuhan Paolo Nicolato untuk memperbaiki keadaan.
Namun, Latvia juga memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar jika melihat performa mereka dalam beberapa pertandingan terakhir. Dalam 14 laga terakhir, Latvia hanya meraih dua kemenangan, ditambah lima hasil imbang dan tujuh kekalahan.
Salah satu kemenangan tersebut didapat ketika Latvia mengalahkan Gibraltar dengan agregat 2-0 dalam play-off promosi dan degradasi pada Maret 2026.
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Catatan tersebut menunjukkan bahwa Latvia masih mencari konsistensi. Pertandingan melawan Siprus menjadi momen penting untuk mendapatkan kepercayaan diri sekaligus menghindari kekalahan kedua secara beruntun.
Di sisi lain, Siprus juga datang ke Riga dengan kondisi yang tidak jauh berbeda. Mereka kalah 1-2 dari Montenegro pada laga pertama meski sempat membuka keunggulan.
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