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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 29 September 2026 | 03.43 WIB

Prediksi Skor Rumania vs Bosnia di UEFA Nations League: Tuan Rumah Incar Kemenangan Perdana

Rumania diprediksi menang tipis atas Bosnia-Herzegovina pada Liga Nations UEFA 2026/2027 di Arena Nationala. (Timnas Rumania) - Image

Rumania diprediksi menang tipis atas Bosnia-Herzegovina pada Liga Nations UEFA 2026/2027 di Arena Nationala. (Timnas Rumania)

JawaPos.com - Rumania akan menjamu Bosnia dan Herzegovina pada matchday kedua UEFA Nations League 2026/27. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Arena Națională, Bukares, Selasa (29/9/2026) pukul 01.45 WIB.

Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Rumania untuk mendapatkan kemenangan pertama setelah hasil kurang memuaskan pada pertandingan pembuka. Tim asuhan Gheorghe Hagi sebelumnya kalah 1-2 dari Swedia.

Hasil tersebut membuat Rumania berada di posisi keempat Grup B4 dengan koleksi nol poin. Mereka tentu membutuhkan tambahan tiga poin agar tidak semakin tertinggal dalam persaingan grup.

Sementara itu, Bosnia dan Herzegovina datang ke Bukares dengan modal satu poin. Mereka bermain imbang tanpa gol ketika menghadapi Polandia pada pertandingan pertama.

Meski sama-sama belum meraih kemenangan, posisi kedua tim cukup berbeda. Bosnia dan Herzegovina memiliki satu poin, sedangkan Rumania masih tanpa angka.

Pertandingan di Arena Naționala juga akan dimainkan tanpa kehadiran penonton. Rumania harus menjalani laga kandang tersebut dengan dukungan tribun yang kosong akibat sanksi UEFA.

Situasi itu membuat Rumania perlu menemukan cara lain untuk menjaga intensitas permainan. Terlebih, mereka sedang berusaha bangkit setelah kekalahan dari Swedia.

Hagi diperkirakan melakukan sejumlah perubahan dalam komposisi pemain. Perubahan tersebut diharapkan bisa membuat permainan Rumania lebih agresif sekaligus meningkatkan kontrol mereka di lini tengah.

Rumania memiliki modal positif dari catatan pertandingan kandang. Mereka tercatat meraih empat kemenangan beruntun di kandang dan mampu mencetak 12 gol dalam rangkaian tersebut.

Editor: Edi Yulianto
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