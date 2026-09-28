Jürgen Klopp Buka Suara Setelah Jerman Kalah dari Yunani di UEFA Nations League 2026

JawaPos.com – Jürgen Klopp memberikan tanggapan setelah Jerman menelan kekalahan 0-1 dari Yunani dalam UEFA Nations League 2026/27.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (28/9), Pelatih asal Jerman tersebut mengakui bahwa susunan pemain, komposisi tim, dan pergantian pemain sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya dalam pertandingan yang berlangsung di Augsburg.

Klopp menilai Jerman seharusnya tidak kalah meskipun mengakui timnya kesulitan menemukan ruang untuk membongkar pertahanan Yunani yang bermain rapat.

Klopp meminta publik tidak memberikan penilaian berlebihan terhadap tim nasional Jerman hanya berdasarkan satu hasil pertandingan.

Klopp juga meminta kritik diarahkan kepadanya dan memberikan kesempatan kepada para pemain baru untuk berkembang bersama tim nasional.

Menurut Klopp, Jerman baru memiliki waktu sekitar satu pekan untuk berlatih bersama sehingga masih membutuhkan proses untuk membangun pola permainan dan otomatisasi pergerakan.

Kekalahan tersebut juga mendapat evaluasi dari Joshua Kimmich, Jonathan Tah, dan Alexander Nübel yang menyoroti minimnya pergerakan serta kreativitas Jerman ketika menghadapi pertahanan Yunani.