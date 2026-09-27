Drama Lima Gol Warnai Kemenangan Spanyol atas Inggris di UEFA Nations League

Pemain Spanyol Mikel Oyarzabal berselebrasi setelah mencetak gol ke gawang Inggris. (X/UEFAEURO)

JawaPos.com - Drama lima gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama Grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley, London, Sabtu (26/9) waktu setempat.

Dilansir dari Antara, Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane.

Kemenangan membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara Grup C Liga A dengan tiga poin dari satu laga, sebaliknya kekalahan membuat Inggris berada di posisi ketiga.

Spanyol dapat unggul cepat ketika laga baru berjalan dua menit melalui gol Lamine Yamal yang memanfatkan kesalahan lini pertahanan Inggris sehingga skor berubah menjadi 1-0.

Spanyol sempat kembali membobol gawang Inggris melalui upaya Ferran Torres, akan tetapi tidak disahkan wasit karena offside.

Skuad asuhan Luis de la Fuente kembali menciptakan peluang setelah Lamine Yamal memberikan umpan untuk Dani Olmo, akan tetapi bola masing melenceng dari gawang.

Inggris berhasil menyamakan kedudukan pada menit 36 setelah umpan Jude Bellingham dapat dikonversikan menjadi gol oleh Anthony Gordon sehingga skor kembali sama kuat 1-1.

The Three Lions dapat membalikkan kedudukan menjadi 2-1 pada menit 40 melalui gol yang dicetak Harry Kane setelah menerima umpan dari Nico O'Reilly.