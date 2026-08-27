Timnas Vietnam Juara Piala AFF 2026, Do Hoang Hen Percaya Penuh ke Kim Sang-sik

JawaPos.com - Timnas Vietnam sukses menjadi juara ASEAN Championship atau Piala AFF 2026 setelah menahan imbang Thailand 2-2 hingga membuat aggregat menjadi 4-2.

Pemain timnas Vietnam, Do Hoang Hen mengaku sangat percaya dengan racikan strategi yang diberikan sang pelatih, Kim Sang-sik. Sebab, Kim sudah pernah membawa timnas Vietnam menjadi juara Piala AFF 2024.

Selain itu, ia juga senang dengan gelar juara yang diraih timnas Vietnam. Do Hoang Hen akan mempersembahkan gelar tersebut kepada masyarakat Vietnam.

"Pertama-tama, saya sangat senang menjadi juara. Kami telah membuat sejarah dan akan menyimpan hadiah ini untuk rakyat Vietnam. Seluruh tim bekerja sangat keras. Pelatih tahu bagaimana menjadi juara; dia telah menang dua kali, dan saya hanya perlu mempercayainya dan mengikuti instruksinya,” kata Do Hoang Hen yang dikutip dari The Thai 247, Kamis (27/8).

Bagi Hoang Hen, timnas Vietnam mengalami kesulitan pada babak pertama sehingga tertinggal dari Thailand. Menurut pemain 32 tahun tersebut, timnya baru bermain bagus di babak kedua.

"Pertandingan dimulai agak sulit bagi kami. Seluruh tim melakukan beberapa perubahan di babak pertama dan saya pikir Vietnam bermain sangat baik di babak kedua. Kami terus menyerang, berjuang keras, dan terus maju. Ketika gol kedua tercipta di akhir pertandingan, saya tahu pertandingan sudah ditentukan,” jelas Hoang Hen.

Pemain Hanoi FC mengatakan bahwa performa para pemain timnas Vietnam sangat bagus. Rekan setimnya jugamenunjukkan kekompakan hingga menjadi juara.

"Siapa pun yang diturunkan, semua orang memberikan yang terbaik untuk membuktikan diri. Semangat persatuan dan tekad inilah yang membawa kemenangan akhir," pungkas Do Hoang Hen.