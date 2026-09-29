Prediksi Skor Australia vs Brasil: Selecao Mengamuk!

JawaPos.com - Australia akan kembali menghadapi Brasil dalam laga kedua rangkaian uji coba internasional periode September 2026. Kali ini, Selecao -julukan Timnas Brasil- diprediksi bakal mengamuk.

Duel Australia vs Brasil dijadwalkan berlangsung di Suncorp Stadium, Brisbane, Australia, Selasa (29/9) pukul 17.00 WIB.

Ini menjadi pertemuan kedua bagi kedua tim setelah pertandingan pertama di Townsville pada Jumat (25/9).

Pertandingan pertama tersebut berakhir imbang dengan skor 1-1.

Australia nyaris meraih kemenangan bersejarah pada laga pertama melawan Brasil.

Tim berjuluk Socceroos itu unggul melalui tendangan bebas Nestory Irankunda pada menit ke-68.

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Namun kemenangan di depan mata itu buyar setelah Rayan mencetak gol pada menit ke 90+5.

Kendati demikian, hasil imbang tersebut menjadi modal berharga bagi Australia yang mampu mengimbangi permainan Brasil.