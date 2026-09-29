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Andika Rachmansyah
Selasa, 29 September 2026 | 12.18 WIB

Prediksi Skor Australia vs Brasil: Selecao Mengamuk!

Timnas Brasil diprediksi menang lawan Australia. (Dok. IG/Brasil) - Image

Timnas Brasil diprediksi menang lawan Australia. (Dok. IG/Brasil)

JawaPos.com - Australia akan kembali menghadapi Brasil dalam laga kedua rangkaian uji coba internasional periode September 2026. Kali ini, Selecao -julukan Timnas Brasil- diprediksi bakal mengamuk.

Duel Australia vs Brasil dijadwalkan berlangsung di Suncorp Stadium, Brisbane, Australia, Selasa (29/9) pukul 17.00 WIB.

Ini menjadi pertemuan kedua bagi kedua tim setelah pertandingan pertama di Townsville pada Jumat (25/9).

Pertandingan pertama tersebut berakhir imbang dengan skor 1-1.

Australia nyaris meraih kemenangan bersejarah pada laga pertama melawan Brasil.

Tim berjuluk Socceroos itu unggul melalui tendangan bebas Nestory Irankunda pada menit ke-68.

Namun kemenangan di depan mata itu buyar setelah Rayan mencetak gol pada menit ke 90+5.

Kendati demikian, hasil imbang tersebut menjadi modal berharga bagi Australia yang mampu mengimbangi permainan Brasil.

Bahkan, armada Tony Popovic mampu menciptakan sejumlah peluang dan tampil solid untuk meredam serangan lawan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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