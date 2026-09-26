Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Aprillia JP
Minggu, 27 September 2026 | 00.19 WIB

Timnas Brasil Hampir Tumbang Lawan Australia, Carlo Ancelotti Keluhkan Kondisi Lapangan

Laga persahabatan Australia vs Brasil berakhir imbang. (@brasil/Instagram) - Image

Laga persahabatan Australia vs Brasil berakhir imbang. (@brasil/Instagram)

JawaPos.com - Duel antara Australia dan Brasil dalam laga persahabatan pada Jumat (25/9) di Queensland Country Bank Stadium, Townsville berakhir imbang 1-1.

Australia sempat berada di ambang kemenangan setelah Nestory Irankunda mencetak gol lewat tendangan bebas pada menit ke-68.

Timnas Brasil berhasil menyamakan kedudukan lewat sundulan Rayan pada menit ke-90+5 setelah mendapat umpan silang dari Raphinha.

Kondisi lapangan dengan permukaan yang licin menjadi salah satu tantangan bagi kedua tim karena membuat para pemain kesulitan mendapatkan pijakan yang mantap. 

Pelatih Brasil Carlo Ancelotti menyebut kondisi itu menyulitkan timnya untuk mengembangkan permainan.

“Lapangan itu tidak bagus. Sulit bermain di lapangan seperti ini. Kami berharap mendapatkan lapangan yang lebih baik untuk pertandingan berikutnya,” kata Ancelotti dikutip dari ESPN.

Brasil dan Australia akan kembali bertemu pada Selasa (29/9) di Lang Park, Brisbane.

Ancelotti berharap kondisi permukaan lapangan di stadion itu lebih mendukung permainan kedua tim.

Pelatih Australia Tony Popovic pun tidak membantah penilaian Ancelotti mengenai kondisi lapangan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Uji Coba Lawan Timnas Brasil, India Berpotensi Mundur dari FIFA ASEAN Cup 2026 - Image
Sepak Bola Dunia

Uji Coba Lawan Timnas Brasil, India Berpotensi Mundur dari FIFA ASEAN Cup 2026

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 00.06 WIB

Timnas Brasil Umumkan Laga Uji Coba Hadapi Australia dan India, Ancelotti Panggil Pemain Muda - Image
Sepak Bola Dunia

Timnas Brasil Umumkan Laga Uji Coba Hadapi Australia dan India, Ancelotti Panggil Pemain Muda

Rabu, 5 Agustus 2026 | 01.56 WIB

Carlo Ancelotti Coret Neymar, Casemiro dan Danilo dari Rencana Jangka Panjang Timnas Brasil Menuju Regenerasi - Image
Sepak Bola Dunia

Carlo Ancelotti Coret Neymar, Casemiro dan Danilo dari Rencana Jangka Panjang Timnas Brasil Menuju Regenerasi

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 02.53 WIB

Terpopuler

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG - Image
1

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

2

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang

3

Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp

4

Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena

5

Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana

6

Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom

7

Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion

8

Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah

9

Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi

10

Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore