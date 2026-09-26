Timnas Brasil Hampir Tumbang Lawan Australia, Carlo Ancelotti Keluhkan Kondisi Lapangan

JawaPos.com - Duel antara Australia dan Brasil dalam laga persahabatan pada Jumat (25/9) di Queensland Country Bank Stadium, Townsville berakhir imbang 1-1.

Australia sempat berada di ambang kemenangan setelah Nestory Irankunda mencetak gol lewat tendangan bebas pada menit ke-68.

Timnas Brasil berhasil menyamakan kedudukan lewat sundulan Rayan pada menit ke-90+5 setelah mendapat umpan silang dari Raphinha.

Kondisi lapangan dengan permukaan yang licin menjadi salah satu tantangan bagi kedua tim karena membuat para pemain kesulitan mendapatkan pijakan yang mantap.

Pelatih Brasil Carlo Ancelotti menyebut kondisi itu menyulitkan timnya untuk mengembangkan permainan.

“Lapangan itu tidak bagus. Sulit bermain di lapangan seperti ini. Kami berharap mendapatkan lapangan yang lebih baik untuk pertandingan berikutnya,” kata Ancelotti dikutip dari ESPN.

Brasil dan Australia akan kembali bertemu pada Selasa (29/9) di Lang Park, Brisbane.

Ancelotti berharap kondisi permukaan lapangan di stadion itu lebih mendukung permainan kedua tim.