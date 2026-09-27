Prediksi Skor Latvia vs Siprus di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Stadions Skonto

Marcus Edwards menjadi salah satu pemain yang diandalkan Siprus saat menghadapi Latvia di Liga Nations UEFA. (Instagram @marcusedwards10)
JawaPos.com — Siprus diprediksi meraih kemenangan tipis 2-1 atas Latvia pada matchday kedua UEFA Nations League 2026/2027 di Stadions Skonto, Senin (28/9/2026) pukul 23.00 WIB.
I Galanolefki datang dengan modal kekalahan 1-2 dari Montenegro, tetapi kualitas lini serang mereka dinilai cukup untuk mengatasi Latvia yang sebelumnya tumbang 0-2 dari Armenia.
Baca Juga:Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Latvia membutuhkan kemenangan setelah kalah 0-2 dari Armenia pada pertandingan pembuka UEFA Nations League 2026/2027.
Kekalahan tersebut membuat tim asuhan Paola Nicolato berada di dasar klasemen League C Grup 2 dengan selisih gol minus dua.
Hasil itu juga memperpanjang catatan kurang meyakinkan Latvia dalam 14 pertandingan terakhir. Mereka hanya meraih dua kemenangan, lima hasil imbang, dan tujuh kekalahan dalam periode tersebut.
Dua kemenangan itu didapat ketika Latvia menghadapi Gibraltar pada final playoff promosi-degradasi Nations League.
Latvia menang masing-masing 1-0 dalam dua pertemuan sehingga unggul agregat 2-0 dan mempertahankan tempatnya di League C.
Nicolato kini dituntut menemukan solusi cepat agar Latvia tidak semakin terpuruk di Grup 2.
Bermain di Stadions Skonto memberikan kesempatan bagi tuan rumah untuk mengamankan tiga poin sekaligus meninggalkan posisi yang mengarah ke playoff degradasi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang
Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom
Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Georgia vs Irlandia Utara di Liga Nations UEFA: Jvarosnebi Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Bangladesh vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026: Harimau Malaya Curi Kemenangan
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022