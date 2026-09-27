Prediksi Skor Latvia vs Siprus di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Stadions Skonto

JawaPos.com — Siprus diprediksi meraih kemenangan tipis 2-1 atas Latvia pada matchday kedua UEFA Nations League 2026/2027 di Stadions Skonto, Senin (28/9/2026) pukul 23.00 WIB.

I Galanolefki datang dengan modal kekalahan 1-2 dari Montenegro, tetapi kualitas lini serang mereka dinilai cukup untuk mengatasi Latvia yang sebelumnya tumbang 0-2 dari Armenia.

Latvia Memburu Poin Perdana Latvia membutuhkan kemenangan setelah kalah 0-2 dari Armenia pada pertandingan pembuka UEFA Nations League 2026/2027.

Kekalahan tersebut membuat tim asuhan Paola Nicolato berada di dasar klasemen League C Grup 2 dengan selisih gol minus dua.

Hasil itu juga memperpanjang catatan kurang meyakinkan Latvia dalam 14 pertandingan terakhir. Mereka hanya meraih dua kemenangan, lima hasil imbang, dan tujuh kekalahan dalam periode tersebut.

Dua kemenangan itu didapat ketika Latvia menghadapi Gibraltar pada final playoff promosi-degradasi Nations League.

Latvia menang masing-masing 1-0 dalam dua pertemuan sehingga unggul agregat 2-0 dan mempertahankan tempatnya di League C.

Nicolato kini dituntut menemukan solusi cepat agar Latvia tidak semakin terpuruk di Grup 2.