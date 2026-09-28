Jerman Tumbang 0-1 dari Yunani, Debut Kandang Jurgen Klopp Berakhir Pahit

Jurgen Klopp catat kekalahan pertamanya bersama Jerman di Nations League. (@brfootball/X).
JawaPos.com - Jurgen Klopp gagal mengamankan kemenangan dalam laga kandang pertamanya bersama Jerman. Die Mannschaft secara mengejutkan kalah 0-1 dari Yunani dalam pertandingan UEFA Nations League di Augsburg, Senin (28/9).
Gol kemenangan Yunani dicetak Dimitrios Kourbelis pada menit ke-74. Tembakannya sempat membentur Joshua Kimmich sebelum bola berubah arah dan masuk ke gawang Jerman.
Hasil tersebut membuat Jerman baru mengoleksi satu poin dari dua pertandingan awal Nations League. Sebelumnya, Klopp mengawali kiprahnya sebagai pelatih Jerman dengan hasil imbang 1-1 ketika menghadapi Belanda pada Jumat (25/9).
Dalam pertandingan tersebut, Jerman sempat unggul lebih dahulu sebelum mantan pemain Klopp di Liverpool, Cody Gakpo, mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-90+2.
Menghadapi Yunani, Klopp melakukan lima perubahan dalam susunan pemain. Salah satunya dengan memberikan debut kepada pemain sayap Hoffenheim, Bambase Conte.
Jerman langsung mengambil kendali permainan dengan penguasaan bola mencapai 75 persen. Namun, dominasi tersebut tidak mampu menghasilkan gol karena mereka kesulitan membongkar pertahanan Yunani.
Bambase Conte menjadi pemain Jerman pertama yang menciptakan peluang melalui tembakan dari luar kotak penalti. Namun, bola masih melebar dari sasaran.
Yunani justru memiliki peluang berbahaya melalui winger muda Konstantinos Karetsas. Pemain berusia 18 tahun tersebut melakukan pergerakan dari sisi lapangan sebelum melepaskan tembakan melengkung yang masih melambung tipis di atas mistar.
Dilansir ESPN, Karim Adeyemi kemudian mendapatkan dua peluang pada pertengahan babak pertama. Adeyemi terlebih dahulu melewati bek Liverpool, Kostas Tsimikas, tetapi tembakannya melambung.
Tidak lama kemudian, Adeyemi kembali mengancam dan memaksa kiper Konstantinos Tzolakis melakukan penyelamatan.
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